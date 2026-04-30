お菓子な犬柄の癒やし空間！ cucan「メゾン・テリア コラボ シリーズ」

記事ポイント cucanがMaison terrierとの限定コラボシリーズを発売しますラグ、マット、クッション、チェアパッドの全5種類が登場します犬モチーフのお菓子をインテリアに落とし込んだ遊び心あるデザインです cucanがMaison terrierとの限定コラボシリーズを発売しますラグ、マット、クッション、チェアパッドの全5種類が登場します犬モチーフのお菓子をインテリアに落とし込んだ遊び心あるデザインです

カーテン・ラグ専門ECサイトのcucanが、2026年春夏の新作として「メゾン・テリア コラボ シリーズ」を発売します。

犬をモチーフにした手作り菓子で知られる横尾かなさんのアトリエMaison terrierと組み、家族で過ごす部屋にやわらかな遊び心を添えるラグや雑貨がそろいます。

cucan「メゾン・テリア コラボ シリーズ」





シリーズ名：メゾン・テリア コラボ シリーズ発売時期：2026年春夏新作販売：カーテン・ラグ専門ECサイト cucanコラボ相手：Maison terrierアイテム：キルティングラグ、タフト織ラグ、円形クッション、フック織チェアパッド、フック織マット販売店舗：cucan本店、楽天店

cucanは、老舗インテリアメーカーSUMINOE GROUPのスミノエ インテリア プロダクツが運営する直営ECショップです。

新シリーズは、新しいクリエイターやモノとの出会いを通して日常に彩りを添えるコラボレーション企画「cucan meets」の第1弾として登場します。

Maison terrierは、プードルやシュナウザーなどをメレンゲやケーキで愛らしく表現するアトリエです。

予約販売が即完売するお菓子の世界観を、床やソファ、椅子まわりで楽しめるインテリアへ広げています。

リビングで子どもが遊ぶ時間、ベッドサイドで素足を下ろす朝、ペットがそばでくつろぐ午後に、犬たちの表情が家族の時間を明るく彩ります。

おやつ犬プリントキルトラグ





カラー：全2色サイズ：90×130cm、130×180cm、180×180cm、180×240cm、160×160cm円形仕様：はっ水加工、洗濯機丸洗いOK検査：低ホルムアルデヒド検査合格

「おやつ犬プリントキルトラグ」は、グレー地に犬のシルエットや足跡が散りばめられた、日常使いしやすいキルティングラグです。

はっ水加工と洗濯機で丸洗いできる仕様により、食べこぼしが気になる子どもの遊び場や、ペットが過ごすリビングにも敷きやすくなっています。

90×130cmのパーソナルサイズから180×240cmのファミリーサイズ、160×160cmの円形までそろい、ベッドサイドや家族で集まる床座りスペースに合わせて選べます。

クリームテリアラグ





カラー：全2色サイズ：130×185cm、185×185cm、185×240cm仕様：日本製タフト織ラグ

「クリームテリアラグ」は、お菓子で作ったワンちゃんたちをタフト織で表現した日本製ラグです。

ハイカットとローカットの凹凸、色糸の組み合わせにより、床面に犬たちの丸みや毛並みのような表情が浮かびます。

ベッドの横に敷くと、朝に足を下ろす場所がやわらかく整い、寝室に甘いお菓子店のような温かさを添えます。

おやつ犬クッション





カラー：全2色サイズ：60×60cm円形仕様：極厚仕様の円形クッション

「おやつ犬クッション」は、ピンク地に犬イラストを合わせた柄と、チョコレートのような茶色地に犬の顔を配した柄が並ぶ円形クッションです。

60×60cmの大きめサイズと厚みのある仕立てにより、ソファで背中を預ける時間や床でごろりと休む時間に、もふもふとした存在感を楽しめます。

子どもや小さな犬、猫がくつろぐスペースにも置きやすく、リビングのアクセントとして視線を集めます。

ケーキ犬チェアパッド





種類：全4種類サイズ：35×35cm仕様：日本の職人によるフック織仕上げ

「ケーキ犬チェアパッド」は、犬の顔を丸い座面いっぱいに表現した35×35cmのチェアパッドです。

シーズー、ボストンテリア、マルチーズ、パグを思わせる4種類のデザインが、スツールやダイニングチェアに小さな表情を加えます。

日本の職人がフック織で仕上げた厚みのある座り心地により、朝食や在宅ワークの椅子時間がやさしく整います。

メレンゲ犬マット





カラー：全2色サイズ：40×65cm仕様：国内職人によるフック織仕上げ

「メレンゲ犬マット」は、アイボリーのふんわりした毛足にピンクの縁取りを合わせた、犬型シルエットのマットです。

40×65cmのサイズは、玄関、洗面台前、ベッドサイドなどの小さな場所に敷きやすく、素足にふれるシャギーのやわらかさが毎日の動作に心地よさを添えます。

色糸の配色にこだわった国内職人のフック織仕上げにより、かわいらしさと上質感を両立しています。

cucan meetsの世界観





「cucan meets」は、「今の暮らしに、ちょっとした遊び心と癒やしを」をコンセプトにしたcucanの新しいコラボレーション企画です。

第1弾では、SNSやイベント出店を中心に活動するMaison terrierのユーモアある犬のお菓子を、家族が触れて過ごせるインテリアに置き換えています。

甘いモチーフが部屋に入ることで、片付けや模様替えの時間にも前向きな楽しさが生まれます。

販売店舗

cucan公式オンラインショップ：おやつ犬プリントキルトラグ 本店：おやつ犬プリントキルトラグ 楽天店：クリームテリアラグ 本店：クリームテリアラグ 楽天店：おやつ犬クッション 本店：おやつ犬クッション 楽天店：ケーキ犬チェアパッド 本店：ケーキ犬チェアパッド 楽天店：メレンゲ犬マット 本店：メレンゲ犬マット 楽天店：

販売はcucan本店と楽天店で展開します。

商品ごとに本店と楽天店のページが用意され、サイズ違いのラグから小物感覚で取り入れやすいマットまで、部屋の広さや置きたい場所に合わせて選べます。

家族の集まるリビング、寝室の足元、ダイニングチェア、玄関まわりに、犬モチーフの甘い世界観を少しずつ取り入れられます。

cucanとMaison terrierの個性が重なり、日々の暮らしに触れるインテリアとして楽しめるシリーズです。

お菓子のように愛らしい犬たちが、床やソファ、椅子の上で家族の時間を明るく包みます。

cucan「メゾン・テリア コラボ シリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. Maison terrierはどのようなアトリエですか

A. 横尾かなさんによる、犬をモチーフにした手作りのお菓子で知られるアトリエです。

Q. cucanはどのようなショップですか

A. SUMINOE GROUPのスミノエ インテリア プロダクツが運営する、カーテン・ラグ専門ECサイトです。

Q. cucan meetsはどのような企画ですか

A. 新しいクリエイターやモノ、コトとの出会いを通して、日常に彩りを添えるcucanのコラボレーション企画です。

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