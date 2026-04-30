【北欧通貨】ドルクローネは不安定な上下＝ノルウェークローネ



昨日の市場でドルクローネは不安定な上下を見せた。欧州市場では9.3500前後が重くなっていたこともあり9.34台から9.27台までドル売りクローネ買いとなった。ノルウェーは欧州有数の産油国であるだけに原油高の動きもクローネ買いにつながっていた。その後はドル全面高もあって反発。下げ分を解消する動きとなった。9.3450近くまで上昇後は少し調整も入っている。

対円では17円210銭を挟んでの推移。欧州市場でのクローネ買いもあって17.23円台を付けた後、いったん調整が入って17.15円台まで下落。その後は17.20を挟んでの推移。



USDNOK 9.3271 NOKJPY 17.192

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