今野杏南、第2子出産を報告「家族4人での賑やかな生活がスタートしました」赤ちゃんの写真を公開 長女を出産後に子宮動脈瘤破裂を経験
俳優の今野杏南（36）が30日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。
【写真】かっわい！生まれたての赤ちゃんの写真とともに第2子出産を報告した今野杏南
今野は「ご報告です」と書き出し、「先日第二子を無事出産いたしました おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と報告した。
「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、UAE（子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていたため、今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と伝えた。続けて「妊娠中も出産のときも不安が尽きませんでしたが、大きな病院で先生方の手厚いサポートを受け、そして事務所の皆さまや家族にも支えていただき、無事にこの日を迎えることができました」と喜びをつづった。
「命の誕生は本当に奇跡の連続です こうして赤ちゃんを抱っこし、家族と笑い合える日常に心から感謝しています 体調と相談しながら、少しずつお仕事も再開していく予定です。これからも温かく見守っていただけたらうれしいです」と結んだ。
写真では生まれたての赤ちゃんの写真を公開した。
今野は1989年6月15日生まれ、神奈川県出身。NHK大河ドラマ『麒麟がくる』、NHK連続テレビ小説『エール』（ともに2020年）や映画『新宿スワン』（15年）、『みんなエスパーだよ！』(15年）などに出演。そのほか、グラビアアイドルとして活躍している。23年に一般男性との結婚、24年3月に第1子出産を発表していた。
【写真】かっわい！生まれたての赤ちゃんの写真とともに第2子出産を報告した今野杏南
今野は「ご報告です」と書き出し、「先日第二子を無事出産いたしました おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と報告した。
「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、UAE（子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていたため、今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と伝えた。続けて「妊娠中も出産のときも不安が尽きませんでしたが、大きな病院で先生方の手厚いサポートを受け、そして事務所の皆さまや家族にも支えていただき、無事にこの日を迎えることができました」と喜びをつづった。
写真では生まれたての赤ちゃんの写真を公開した。
今野は1989年6月15日生まれ、神奈川県出身。NHK大河ドラマ『麒麟がくる』、NHK連続テレビ小説『エール』（ともに2020年）や映画『新宿スワン』（15年）、『みんなエスパーだよ！』(15年）などに出演。そのほか、グラビアアイドルとして活躍している。23年に一般男性との結婚、24年3月に第1子出産を発表していた。