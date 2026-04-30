カーネギーホールの演奏集団、横浜上陸！ Music Masters Concert SeriesMusic Masters Japan

記事ポイント 2026年6月3日、横浜みなとみらいホールで入場無料の国際交流コンサートが開催カーネギーホール・シドニー・オペラハウスで演奏した米ユースオーケストラが来日帝京大学吹奏楽部・お茶の水管弦楽団が日本側として共演 2026年6月3日、横浜みなとみらいホールで入場無料の国際交流コンサートが開催カーネギーホール・シドニー・オペラハウスで演奏した米ユースオーケストラが来日帝京大学吹奏楽部・お茶の水管弦楽団が日本側として共演

2026年6月3日（水）、横浜みなとみらいホール（大ホール）で、日米の学生音楽家が一堂に会する国際交流コンサート「Music Masters Japan 2026」が開催されます。

カーネギーホールやシドニー・オペラハウスでの演奏経験を持つ米国のユースオーケストラと、日本の名門学生団体2組が同じステージに立つ、一夜限りの特別公演です。

入場は無料（先着順・事前申し込み制）で、ドレスコードもありません。

Music Masters Concert Series「Music Masters Japan 2026」





公演名：コロラド・スプリングス来日公演 〜日米学生音楽交流〜 Music Masters Japan 2026日時：2026年6月3日（水）18:30開演（17:30開場）会場：横浜みなとみらいホール（大ホール）入場料：無料（先着順・事前申し込み制）事前申込：主催：Music Masters Concert Series（アメリカ合衆国）

国際コンサートの企画・運営と音楽教育プログラムを手がける米国の団体Music Masters Concert Seriesが、コロラド州コロラド・スプリングスを拠点とする「コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー」の来日を機に企画した公演です。

同楽団はこれまでに日本・オーストラリア・中国・ギリシャ・トルコ・ヨーロッパ各国で国際ツアーを行い、ニューヨークのカーネギーホールやオーストラリアのシドニー・オペラハウスといった世界的な舞台での演奏実績を持ちます。

日本側の共演団体には、全日本吹奏楽コンクールへの出場経験を持つ「帝京大学吹奏楽部」と、東京科学大学（旧 東京医科歯科大学）およびお茶の水女子大学を中心に都内約150名の大学生で構成される「お茶の水管弦楽団」の2組が名を連ねます。

18:30の開演から21:00の終演まで、吹奏楽の華やかなサウンドからフルオーケストラの壮大な響きまで、3団体それぞれの個性が1つのステージに集まります。

本公演は、音楽を通じた国際交流と次世代育成を目的に企画されています。

異なる文化的背景を持つ日米の学生が同じ舞台で音を重ねることで相互理解の場を生み出すとともに、来場者にも国際色豊かな演奏を間近で体感できる機会を提供します。

力強い金管楽器のファンファーレが響いたかと思えば、次の瞬間には弦楽器の繊細な旋律が客席を包み込む、クラシック音楽に初めて触れる方でも最後まで楽しめる「音楽のショーケース」として構成されています。

帝京大学吹奏楽部

「団結・進取・情熱」をモットーに活動する帝京大学吹奏楽部は、学内でも屈指の歴史と規模を誇る音楽団体です。

全日本吹奏楽コンクールへの出場や地域に根差した演奏活動を積み重ねてきた実力派で、トランペット・トロンボーンなど金管楽器とフルート・クラリネットなど木管楽器、打楽器が一体となる吹奏楽ならではの華やかで迫力あるサウンドを届けます。

本公演では19:20から約40分間のステージを担当します。

お茶の水管弦楽団

東京科学大学（旧 東京医科歯科大学）およびお茶の水女子大学を中心に、都内の約150名の大学生で構成されるフルオーケストラです。

弦楽・管楽・打楽器がそろったオーケストラ編成で、クラシックの名曲を中心にダイナミックかつ繊細なプログラムを届けます。

本公演では開演直後の18:40から約40分間ステージに立ち、みなとみらいホールの大ホールいっぱいに広がる豊かな音響で一夜の幕を開けます。

コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー





コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーは、コロラド・スプリングス青少年交響楽団の最上位に位置するフルオーケストラです。

正装に身を包んだ若き演奏家たちが弦楽・管楽・打楽器を揃えてステージに並ぶ本格的なアンサンブルは、日本・オーストラリア・中国・ギリシャ・トルコ・ヨーロッパ各国での国際ツアーと、カーネギーホールやシドニー・オペラハウスのステージで磨かれた実力に裏打ちされています。

本公演では20:00から約60分間のメインステージを担当します。

指揮者 ゲイリー・ニコルソン氏





本公演の指揮を務めるゲイリー・ニコルソン氏は、コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーの音楽監督です。

1980年の団体設立以来、青少年音楽教育と国際交流に長年にわたって携わり、数々の国際ツアーでオーケストラを率いてきています。

半世紀近いキャリアで育てた若き演奏家たちとともに、横浜のステージに立ちます。

当日のタイムスケジュール

17:30 開場18:30 開演18:40 お茶の水管弦楽団19:20 帝京大学吹奏楽部20:00 コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニー21:00 終演（予定）

服装は自由でドレスコードはなく、仕事帰りや横浜観光のついでにジーンズやスニーカーといったカジュアルな装いで訪れることができます。

入場は無料ですが先着順の事前申し込み制で、チケット申し込みサービス「teket」の専用ページから手続きできます。

横浜みなとみらいホールの大ホールに広がる日米学生音楽家の響きは、音楽が国境を越える力を間近で体感できる夜です。

帝京大学吹奏楽部の管楽器が描く迫力のファンファーレ、お茶の水管弦楽団の弦楽の繊細な旋律、そして世界の名だたる舞台で培ったコロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーのアンサンブルが、この一夜に集まります。

クラシックコンサートが初めての方にも音楽ファンにも、等しく特別な体験を届ける公演です。

Music Masters Japan 2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 服装に決まりはありますか？

A. ドレスコードはなく、服装は完全に自由です。

仕事帰りや横浜観光の途中に立ち寄る場合も、ジーンズやスニーカーなどのカジュアルな装いで気兼ねなく入場できます。

Q. 演奏曲目はいつ発表されますか？

A. 演奏曲目は後日発表予定です。

最新情報はMusic Masters Concert Seriesの公式サイト（mastersconcert.com）または事前申込ページ（teket.jp/17903/67769）で確認できます。

Q. コロラド・スプリングス・ユース・シンフォニーは過去にも来日していますか？

A. 同団体はこれまでに日本を含む複数の国・地域で国際ツアーを実施しており、今回の横浜公演もその継続として企画されています。

日本での演奏経験を積み重ねてきた団体が、Music Masters Japan 2026として再び来日します。

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