終戦からわずか5カ月後、和歌山で一家8人が惨殺された――犯人は26歳の弟。引き金は、兄嫁が語った「母の最期」だった。積もり積もった怨恨は、なぜ一夜にして凄惨な殺意へと変わったのか。

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戦後の混乱が生んだ、衝撃の真相を、鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



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母をないがしろにされた次男

第二次世界大戦終結から5ヶ月後の1946年（昭和21年）1月、和歌山県和歌山市で一家8人が惨殺される事件が起きた。犯人は一家の主人の実弟である大橋一雄（当時26歳）。

動機は、兄夫婦に邪険に扱われ死んだ実母の恨みを晴らすためだった。

大橋は1920年（大正9年）、和歌山市で県庁官吏（公務員）の父親の子供として生まれた。家庭は裕福で何不自由なく育ったが、大橋が9歳のときに父親が病死。以降、自宅の隣で歯科医院を開業していた15歳年上の兄勝一さんの家で暮らすようになる。

時を同じくして、勝一さんは両親から反対されていた交際相手の伸枝さんとの結婚を強引に押し進める。父親が病死したことが契機となったのだが、渋々結婚を認めた母親はその後も良い顔をせず、これが家庭内の不和を呼ぶ。

それでも当初は、表向き上手くいっていた。しかし、母が老い、そのぶん義姉が力を増してくると母は邪魔者扱いされ、時には暴力を振るわれるなどの「姑いじめ」が激しくなっていく。大橋は一人心を痛めることしかできなかった。

兄夫婦を殺し母を弔おうとしたが⋯

地元の中学を卒業後、高校受験に失敗。無線電気学校に1年間通った1940年3月、現役志願兵として広島通信隊に入隊する。家の空気に耐えられなかったのが大きな理由だが、入隊5ヶ月後、「ハハキトク」の電報を受け、急いで帰宅する。

が、母の症状はほどなく改善。大橋は兄嫁の虐待を疑いつつも軍籍にある身。後ろ髪をひかれる思いで帰隊したところ、3ヶ月後の同年11月、今度は本当に母が亡くなってしまう。

通知を受けた大橋は、改めて虐待によるものと思い込み、この際、兄夫婦を殺し母を弔おうと決意を固め帰省するが、死因は心臓麻痺だという。にわかには信じがたいものの証拠はなく、伯父になだめられたこともあり実行を思い留まった。

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「お母さんの最期は苦しんでね。寝ていた布団からはみ出して、こう、のけぞって喉をかきむしって……」

男は兄夫婦との確執を水に流そうと思った。しかし夕食中に兄嫁が、母が死んだ際の様子を語ったことで思いは一変する⋯⋯。

〈「これは母の敵討ちだ」兄夫婦とその子供を皆殺し⋯8人殺害の男が「死刑」から「無期懲役」に減刑された“衝撃の理由”（昭和21年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））