「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「出世した1日目」にやるべきこと

昇進が決まった日、多くの人はこう考えます。

「どうやってチームをまとめるか」

「どうすれば成果を出せるか」

しかし、出世した「その日」にやるべきことは、もっとシンプルで、もっと重要です。

それは、ルールを決めることです。

出世初日で「すべて」が決まる

リーダーになった瞬間、あなたの言動はすべて「基準」になります。

初日に曖昧な態度を取れば、それがそのままチームの空気になります。

あいさつが適当でも許される。

会議に遅れても問題ない。

報告が遅くても怒られない。

こうした「ゆるみ」は、すべて初日の姿勢から始まります。

だからこそ、最初にやるべきは「何を守るチームなのか」を明確にすることです。

まず決めるべきは「姿勢のルール」

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

リーダーがやらなければいけないことは、「ルールを作り、それを守らせる」ということです。

ここでは、「姿勢のルール」について詳しく説明します。

「姿勢のルール」とは、「できる・できない」が存在しないルールのことです。

まさに姿勢が問われるルールなので、「姿勢のルール」と呼んでいます。

「あいさつをしましょう」

「会議には遅れず参加しましょう」

「日報を17時までに提出しましょう」

などが姿勢のルールにあたります。

――『リーダーの仮面』より

重要なのは、「能力に関係なく守れるルール」から徹底することです。

スキルや成果は個人差がありますが、「姿勢」は全員がコントロールできます。

守らせるべきは「能力」ではなく「姿勢」

これらには、「やろうと思えば、誰でも守ることができる」という特徴があります。

姿勢のルールは、リーダーに対する姿勢を表すものです。

「できる・できない」が存在しないので、守らない人間は「意図的に守っていない」ことになります。

姿勢のルールを徹底して守らせることが、組織のリーダーとしての一丁目一番地にあたります。これができない人にリーダーの資格はないのです。

――『リーダーの仮面』より

ここが本質です。

能力で差が出る前に、「姿勢」で差をつける。

逆に言えば、ここを曖昧にすると、チームは一気に崩れます。

「できないから仕方ない」という言い訳が横行し、やがて規律がなくなるのです。

仮面をかぶろう

出世した1日目にやるべきことは、「戦略」でも「人心掌握」でもありません。

まずは、全員が守るべきルールを決めることです。

特に、「やればできること」を徹底させる。

これが、組織を機能させる最初の一歩になります。

初日の一手で、チームの未来は決まります。

だからこそ、リーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。