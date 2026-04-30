「出世した1日目」にやるべきこと・ベスト1
「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」
「同期より先に出世することができた」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「出世した1日目」にやるべきこと
昇進が決まった日、多くの人はこう考えます。
「どうやってチームをまとめるか」
「どうすれば成果を出せるか」
しかし、出世した「その日」にやるべきことは、もっとシンプルで、もっと重要です。
それは、ルールを決めることです。
出世初日で「すべて」が決まる
リーダーになった瞬間、あなたの言動はすべて「基準」になります。
初日に曖昧な態度を取れば、それがそのままチームの空気になります。
あいさつが適当でも許される。
会議に遅れても問題ない。
報告が遅くても怒られない。
こうした「ゆるみ」は、すべて初日の姿勢から始まります。
だからこそ、最初にやるべきは「何を守るチームなのか」を明確にすることです。
まず決めるべきは「姿勢のルール」
『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。
ここでは、「姿勢のルール」について詳しく説明します。
「姿勢のルール」とは、「できる・できない」が存在しないルールのことです。
まさに姿勢が問われるルールなので、「姿勢のルール」と呼んでいます。
「あいさつをしましょう」
「会議には遅れず参加しましょう」
「日報を17時までに提出しましょう」
などが姿勢のルールにあたります。
――『リーダーの仮面』より
重要なのは、「能力に関係なく守れるルール」から徹底することです。
スキルや成果は個人差がありますが、「姿勢」は全員がコントロールできます。
守らせるべきは「能力」ではなく「姿勢」
姿勢のルールは、リーダーに対する姿勢を表すものです。
「できる・できない」が存在しないので、守らない人間は「意図的に守っていない」ことになります。
姿勢のルールを徹底して守らせることが、組織のリーダーとしての一丁目一番地にあたります。これができない人にリーダーの資格はないのです。
――『リーダーの仮面』より
ここが本質です。
能力で差が出る前に、「姿勢」で差をつける。
逆に言えば、ここを曖昧にすると、チームは一気に崩れます。
「できないから仕方ない」という言い訳が横行し、やがて規律がなくなるのです。
仮面をかぶろう
出世した1日目にやるべきことは、「戦略」でも「人心掌握」でもありません。
まずは、全員が守るべきルールを決めることです。
特に、「やればできること」を徹底させる。
これが、組織を機能させる最初の一歩になります。
初日の一手で、チームの未来は決まります。
だからこそ、リーダーは仮面をかぶりましょう。
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。