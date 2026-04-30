女優・羽田美智子が、自身のポッドキャスト番組「羽田美智子のＣｈａｎｇｅ ｏｆ Ｌｉｆｅ」（水曜・後７時）で、離婚について触れた。

ポッドキャストの公式インスタグラムが２９日までに更新され、配信の一部が公開された。「＃離婚」などとハッシュタグをつけ、自身の離婚について振り返った。

羽田は水中カメラマンの広部俊明氏と２００１年に仕事を通じて知り合い、０９年に交際に発展。１１年５月５日に結婚したが、１７年に離婚している。ポッドキャストで羽田は「まず結婚にしくじったことも、自分の人生設計になかったから、あぁ、やっちまった、っていうか」と苦笑した。

「ああ、こういうことあるんだ、って思ったしね。だけど、自分の身に起きたことを、いつか笑えるようになりたいっていうかさ。なんんか、すごく…素敵な経験ではない、じゃない？区役所に結婚届（婚姻届）を出しに行く時はすごく明るい気持ちで行くわけよね。でも離婚届はさ、う〜…って。こういうことになっちゃったか、って思ったしね。でもいつかはいい経験って語れる日が来るから」と前を向く。リスナーの相談に答えながら「今はすごく寂しいでしょうし、（２人で）一緒に生きていくプランが一人になったわけだから。２人で描いていたプランを一人に変更するとか、いろんな切なさみたいなものをかんじてるのはごく分かります」と語った。

離婚後についても語った。「離婚した後って出会いが結構あるのよ。大丈夫。痛みを経験した人ってすごく優しいから。今度は優しい人と出会えると思う。一回、人は傷つくと、成長して、年輪が増えるのね。（幹が）太くなったら、太くなった自分に見合った人が来るから。よりいい人と出会えるんですよ」と持論を述べた。