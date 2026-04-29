女優でグラビアアイドルの豊田ルナ(23)が29日までに自身のインスタグラムを更新。キュートな制服姿を披露した。



【写真】現役と言われても分からない…“ツインテJK"は最強です

「制服にツインテールって最強じゃない?」とつづり、日テレ公式TikTokドラマ「毎日はにかむ僕たちは。」の撮影オフショットを公開。首元に赤リボンを結んだ女子高生の制服姿で、艶やかなブラウンヘアをツインテールに分けてカメラ目線でピースサインを決めている。他の投稿では共演する鎌田あゆと2人で撮ったオフショットも掲載している。



「現役」と言われても違和感のない姿に、ファンからは「超最強ですね！」「エモやな」「現役JKよりJKしとーね」「素敵な写真」といった声が寄せられている。



豊田は5歳から子役として芸能活動を開始し、「ミスマガジン2019」でグランプリを獲得。女優としても「花燃ゆ」「八重の桜」などNHK大河ドラマに出演。特撮ドラマ「ウルトラマントリガー」ではヒロインを務めた。女優、グラビアのほか、アイドルグループ「AND CaaaLL」のメンバーとしても活動している。



（よろず～ニュース編集部）