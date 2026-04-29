■第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会（29日、広島広域公園陸上競技場）

【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！

男子110ｍハ−ドルA決勝では予選トップの泉谷駿介（26、住友電工）が13秒38（−0.2）で古賀ジェレミー（18、順天堂大）に0秒02差の僅差で勝利。前日本記録保持者の意地を見せた。

古賀が好スタートを切ると、泉谷もしっかりと付いていった。序盤は古賀がスピードに乗った走りで後続を離していったが、終盤に泉谷が徐々に差を縮めて、ラストのハードルで並ぶと、最後に古賀を振り切って優勝した。



優勝した泉谷は「もう少しハードルにぶつけないで、技術的にスーと抜ける感じ、練習でやっている感じを再現したかったなって感じはあります」と振り返り、それでも「競っている中でちゃんと後半、勝ち切れたので評価してもいいかなと思います」と語った。

【男子110mハードル結果】（−0.2）

優勝）泉谷駿介 13秒38

2）古賀ジェレミー 13秒40

3）野本周成 13秒51