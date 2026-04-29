ヒカルと交際＆同棲の新恋人・加藤神楽って？「日プ女子」ファイナリストから結婚・出産経てシングルマザーに
【モデルプレス＝2026/04/29】YouTuberのヒカルが29日、自身のYouTubeを更新し、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽との交際・同棲を発表。ここでは、加藤の経歴をまとめる。
【写真】YouTuberヒカル、新恋人の「日プ女子」ファイナリストとの日常
加藤は2005年3月8日生まれ、大阪府出身。2023年10月からME:I（ミーアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、ファイナル審査に進出するも14位で惜しくも脱落した。
2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚をしたこと、同年3月に第1子男児を出産していたことを発表。自身のSNSで息子の姿などを投稿していた。今回の動画内で、ヒカルと出会った時にはシングルマザーであったことも明かした。
ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」と題した動画を公開。加藤とベッドでともに眠るところからスタートし、2ヶ月ほど一緒に暮らしていることも伝えていた。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、2026年3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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【写真】YouTuberヒカル、新恋人の「日プ女子」ファイナリストとの日常
◆ヒカルと交際の加藤神楽って？
加藤は2005年3月8日生まれ、大阪府出身。2023年10月からME:I（ミーアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、ファイナル審査に進出するも14位で惜しくも脱落した。
◆ヒカル、加藤神楽との交際・同棲を公表
ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」と題した動画を公開。加藤とベッドでともに眠るところからスタートし、2ヶ月ほど一緒に暮らしていることも伝えていた。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、2026年3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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