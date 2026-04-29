ヒカルが「日プ女子」加藤神楽との交際公表 ネット衝撃「情報量が多い」「幸せそう」
【モデルプレス＝2026/04/29】YouTuberのヒカルが4月29日、自身のYouTubeチャンネルを更新。サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤神楽と交際していることを公表し、驚きの声が殺到している。
【写真】「純粋無垢」ヒカルが真剣交際中の美女
この日、ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」としてリアルな日常を公開。寝室のベッドから起き上がる姿から始まったオープニングトークの隣には、加藤の姿が。ヒカルは1日の流れを説明する際に「生放送をしている間に彼女が料理を作ってくれて」と、加藤が自身の恋人であることをサラリと紹介した。その後のリビングの場面では、ヒカルと加藤、そして子どもが一緒に食事をする様子も映し出されている。
突然の報告に対し、ファンからは「まさかの神楽で驚いた」「日プの子だよね！？」「情報量が多い」といった驚きの声のほか、「幸せそう」「見守りたい」「これからも家族動画待ってます」などの温かい声も寄せられている。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。
加藤は、2005年3月8日生まれ、大阪府出身。2023年10月からME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、ファイナル審査にて脱落。2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に第1子男児を出産していたことを発表した。離婚は公表していなかった。（modelpress編集部）
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◆ヒカル＆加藤神楽、交際公表に驚きの声
この日、ヒカルは「生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン」としてリアルな日常を公開。寝室のベッドから起き上がる姿から始まったオープニングトークの隣には、加藤の姿が。ヒカルは1日の流れを説明する際に「生放送をしている間に彼女が料理を作ってくれて」と、加藤が自身の恋人であることをサラリと紹介した。その後のリビングの場面では、ヒカルと加藤、そして子どもが一緒に食事をする様子も映し出されている。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と明かしていた。なお、3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。
加藤は、2005年3月8日生まれ、大阪府出身。2023年10月からME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演し、ファイナル審査にて脱落。2025年7月に自身のInstagramを通じて結婚と同年3月に第1子男児を出産していたことを発表した。離婚は公表していなかった。（modelpress編集部）
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