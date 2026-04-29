お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が28日深夜放送のMBSテレビ「ブラマヨ吉田×紅しょうがのアホちゃう!?」（火曜後11・56）に出演。偶然とは思えぬ？出来事を思い返した。

関西人がツッコミや照れ隠しなどさまざまな場面で言う「アホちゃう!?」。恋愛や異性について思う“アホちゃう？”を語り合った。スタジオの観覧者からは「男性は浮気を隠すのが下手すぎる」との声が上がった。

吉田は「神様は女の味方よな」と実感を込め、新婚時代を回想。「昔の俺の写真の中に、1枚だけ女性とうつってるのがあって。憧れてた女性と遊園地に行った1枚で、気持ちとかじゃなくてなんかメダルのような感覚でそれだけ捨てられへんかった」と、勲章のような1枚を妻に内緒で隠し持っていたことを明かした。

「他に後輩との写真とか100枚近く束になったのを俺の本棚に入れてたのよ。そしたら（愛犬の）ポメラニアンがそこから女性がうつってる1枚だけくわえて、嫁に持って行ってん」と告白。神のイタズラのような？エピソードで、紅しょうがの2人を驚かせた。

「犬に“ダメーッ!!”って言うてん。“ハウス!!”。元々嫁さんが飼ってた犬やからなのか…。あれ以上の“ハウス！”は言うたことない」と苦笑い。熊元プロレスが「神様って女性の味方や…」と笑った後、稲田美紀は「標準語出るんですね、“ダメっ！”とかって。とっさになったら標準語なんや」と意外な所にツッコミを入れた。

吉田は「犬には言う。普段は標準語ちゃうよ。犬には」。熊プロに真正面の返答をつっこまれると、「（稲田が）めちゃくちゃ見下した目で見てきよったから」とぼやいた。番組ラストにも「稲田の繊細さを食らった。犬に“ダメ”って言ったことに、“家では標準語なんですか？”って。なんやねんオマエ、って思った」と想定外のツッコミが以外にもこたえたことを自白していた。