ガジェット通信でも記事を執筆している、ライター・B級フード研究家のノジーマこと野島慎一郎氏による初の個展『野島慎一郎のバカレシピ展』が、いよいよ4月29日（水・祝）より開催される。

野島氏はこれまでガジェット通信でも多くの変態的なレシピを発表。どん兵衛をラーメン二郎風にアレンジした「どん二郎」のほか、ストロングゼロレモンに大根おろしを入れて果肉感を出すレシピや、ペヤングにコーンスープをぶっかけるレシピなど、その多くがネット上をざわつかせてきた。

現在も野島氏は週刊プレイボーイでの連載「野島慎一郎の激ウマ!!バカレシピ研究所」をはじめ、「どうしてそうなった」と思わずツッコミたくなる料理を発表し続けている。今回の個展はその連載が300回を突破したことを記念した個展ということになるようだ。

会場は野島氏の地元である東京都清瀬市の清瀬市郷土博物館（東京都清瀬市上清戸2-6-41）。郷土の歴史や文化を伝える場所で、“バカレシピ”の写真パネルなどが展示されるという、冷静に考えるとなかなか攻めた企画だ。

ネットや誌面で見ていた“あの料理”をまとめて見られる機会は貴重。また、近隣の飲食店では、あろうことか“バカレシピ”のメニューを実際に販売もしているそうだ。ゴールデンウィークの予定がまだ決まっていない人は、清瀬で狂気のグルメ体験をしてみては。入場は無料。

開催概要

『野島慎一郎のバカレシピ展』

会期：2026年4月29日（水・祝）〜5月3日（日）

時間：9:00〜17:00

会場：清瀬市郷土博物館

入場料：無料

https://unkomorimori.com/bakaten/ [リンク]

(執筆者: ピータン)