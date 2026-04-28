岩井千怜は“連覇”へ、渋野日向子らはリシャッフルの“正念場” 米女子メキシコ大会に日本勢9人出場
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 事前情報◇28日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞今季メジャー初戦も幕を閉じ、今週はメキシコが舞台の大会が30日（木）に開幕する。昨年、岩井千怜が米ツアー初優勝をつかんだことも記憶に新しい大会だ。
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ここに日本勢9人が出場する。岩井千怜はディフェンディングチャンピオンとして、もちろんエントリー。姉の岩井明愛のほか、勝みなみ、吉田優利、笹生優花、原英莉花、櫻井心那、西村優菜、渋野日向子がリストに名を連ねている。“連覇”というのはキーワードになるが、もうひとつ注目を集めるポイントがある。それが『リシャッフル』。今大会終了後に、1年間の出場権が約束されていない選手を対象に、ポイントランキングに応じて開幕時点の優先出場順位の入れ替えが行われる。上記のメンバーで言うと、昨年末の予選会で現在の順位が確定した渋野、西村、櫻井が該当。今週の試合終了後にポイントランク80位以内に入ることで、現在の『カテゴリー15』から『カテゴリー8』まで上がることができる。例えば渋野で言えば、開幕時の優先出場順位は163位だったが、ポイントランク80位以内に入ることで、一気に100位程度までアップする。ちなみにポイントランク81位以下の場合は『カテゴリー14』になり、後退も見込まれる。ポイントランク104位の西村、同133位の櫻井、同137位の渋野にとって、この後の出場試合を左右する正念場となる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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