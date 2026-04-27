かつて世界を支配した帝国は、すでに歴史の中に消えた--そう考えるのは早計かもしれない。英国が築いたかつての植民地ネットワークと、米国が拡張してきた軍事・領土戦略は、いまなお形を変えて国際秩序の中に残り続けている。その象徴のひとつが、インド洋の要衝に位置するチャゴス諸島だ。返還問題が揺れるこの小さな島々には、単なる領土を超えた意味がある。英米が維持してきた「拠点」は、安全保障のためだけでなく、政治的安定や制度設計を通じて、世界の資産が集まる環境を下支えしてきた側面を持つ。その背景には、帝国の遺産とも言える支配構造と、現代の地政学が密接に絡み合っている。本稿では、英米の戦略拠点をめぐる動きを手がかりに、富裕層マネーの“見えない前提”となっている世界の仕組みを読み解いていく。

帝国の遺産を引き継ぐ英国と拡張を続けた米国

英国は19世紀の大英帝国時代の遺産を引き継いでおり、いわば「老舗企業」のような存在です。一方で米国は、英国から独立した後、領土拡大を続けてきた「新興企業」に例えることができます。

米国はフランスやスペインの領土を編入し、ロシアからアラスカを購入するなどして領土を広げてきました。また、カリブ海のバージン諸島の西側をデンマークから取得しています。現在、東側は英国領であり、「英領バージン諸島」として知られ、中国資本などが活用するタックスヘイブンの一つとなっています。

領土取引という発想とトランプ政権の思考

ドナルド・トランプ大統領は、かつてデンマーク領グリーンランドの購入に言及し、国際的な議論を呼びました。こうした発想の背景には、過去に行われた領土売買の事例が影響している可能性があります。

国家間での領土の移転は歴史上珍しいものではありませんが、現代においては政治的・軍事的な意味合いがより強くなっています。

チャゴス諸島の返還合意とその内容

インド洋の中央部に位置するチャゴス諸島は、かつて英国領でしたが、モーリシャスから長年返還を求められてきました。これを受け、英国政府は2024年10月に返還方針を発表し、2025年5月には両国が合意文書に署名しています。

この合意では、ディエゴ・ガルシア島にある英米共同軍事基地について、英国が管理権を維持したまま、年間約1億100万ポンドで99年間借り受ける形が取られていました。

米国の戦略と返還棚上げの背景

しかし2026年4月、英国のキア・スターマー首相は、この返還合意を棚上げすると発表しました。その背景には、米国の強い反対があったとされています。

チャゴス諸島はインド洋の中央に位置し、中東やアジアへのアクセス拠点として極めて重要です。特に米国にとっては、この地域における数少ない戦略拠点であり、安全保障上の価値は非常に高いといえます。

過去の返還事例に見る「主権」と「現実」の衝突

英国は過去に香港を中国へ返還し、中国は「一国二制度」を掲げましたが、その運用を巡っては摩擦が生じています。

また米国も、パナマ運河の管理権をカーター政権時代にパナマへ移管しています。このように、歴史的な領土や権益の返還は、理想と現実の間で複雑な問題を生み出します。

ジブラルタルと共通する戦略拠点のジレンマ

英国は現在も、地中海の入口に位置するジブラルタルについて、スペインからの返還要求を拒否しています。これは軍事的な重要性が極めて高いためです。

チャゴス諸島も同様に、単なる領土問題ではなく、安全保障の観点から判断が難しい地域です。そのため、モーリシャスへの返還問題は単純には解決できず、今回のような「棚上げ」という選択に至ったと考えられます。

まとめ

チャゴス諸島を巡る問題は、帝国の歴史的責任と現代の地政学的現実が衝突する典型例です。英国は過去の清算を進めたい一方で、米国との安全保障関係を無視することはできません。今後もこの問題は、英米関係とインド洋戦略を占う重要なテーマとして注目され続けるでしょう。

矢内一好

国際課税研究所

首席研究員