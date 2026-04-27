― ダウは79ドル安と続落、週末控えた持ち高調整の売り優勢、インテル急騰でナスダックは最高値 ―

ＮＹダウ 　　　49230.71 ( -79.61 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7165.08 ( +56.68 )
ＮＡＳＤＡＱ 　24836.60 ( +398.10 )
米10年債利回り　　4.303 ( -0.022 )

ＮＹ(WTI)原油 　　94.40 ( -1.45 )
ＮＹ金 　　　　　4740.9 ( +16.9 )
ＶＩＸ指数　　　　18.71 ( -0.60 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　60045 ( +325 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　60065 ( +345 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース