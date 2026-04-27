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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【初心者向け】腹筋・背中・姿勢改善まとめてOKの2分間のプランクを始めよう！」と題した動画を公開しました。この動画では、初心者でも無理なく取り組める、約2分間のプランクプログラムを紹介しています。



プログラムは5種類のエクササイズで構成されており、各種目を20秒間行い、10秒間の休憩を挟みながら進みます。最初は、両肘と膝を床について体を支える「膝つきプランク」からスタート。のが氏は、肩・腰・膝が一直線になるよう意識し、下腹部に力を入れることがポイントだと解説しています。



続いて、横向きになって脇腹を鍛える「膝つきサイドプランク」を左右それぞれ行います。この種目でも、体を一直線に保つことが重要です。その後、膝を床から離す「エルボープランク」、最後は両手で体を支える「ハイプランク」へと移行し、徐々に強度を高めていきます。のが氏は、頭からかかとまでが一直線になる姿勢を保つよう呼びかけています。



このプログラムは、運動習慣がない人や体力に自信がない人でも、自身のペースで体幹を鍛えることができる内容です。日々のスキマ時間を利用して、姿勢改善や引き締まった体づくりを目指してみてはいかがでしょうか。