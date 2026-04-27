ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック TEAM JAPAN 応援感謝パレード

ミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックで活躍したTEAM JAPANの「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートペアで金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組も参加し、コース上で高々と上がったリフトも披露。松岡修造氏の質問に対する三浦の答えに、来場者からも大きな歓声が上がった。

約5万人のファンが来場したパレード。りくりゅうの2人はリフトも披露し、大歓声を浴びた。Uターン地点に設けられたサブステージでは、応援リーダーの松岡氏によるインタビューに対応。17日にSNSで現役引退を表明したことを受け、「『私はまだやりたいわよ！』ってそんな思いは？」と質問された三浦は「ないです！」と即答した。

さらに「木原龍一君が、私の一番のパートナーだと思っているので」と続けると来場者からは「ひゅー！」と喝采が送られた。三浦も木原も照れくさそうな笑みを浮かべた。実際の映像をTEAM JAPAN公式Xが投稿。「りくりゅうペア、リフトで沸かせる」などとつづった。

その後の取材で木原は「詳しくはまだお話しできない部分も多い」としつつ、「現役期間中は日本の観客の前で演技する機会が限られていた。プロとして活動させていただきたいと考えている」と今後の展望を明かした。



（THE ANSWER編集部）