木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」第３話が２３日に放送された。

坪倉あゆみ（木南晴夏）が夫坪倉渉（中村俊介）の勝手なモラハラに反論をはじめ、あゆみを心配した渉のモラハラが少し緩まったが…。渉の不倫相手が、あゆみの友人吉野舞（佐津川愛美）であることが判明。バーで密会してイチャイチャ。「舞ちゃん」と呼び、妻の変化について相談すると、愛人がすねはじめた。

ネットが案の定、今週も大荒れの盛り上がりをみせる中、一方で…。

あゆみはあゆみで、キッチンに現れたシェフＫｅｉ（高杉真宙）に教わって作った料理を食べながら、Ｋｅｉが「俺もちょっと味見させてよ」と言うと、あゆみが自分のスプーンで「あーん」と食べさせた。

終盤にＫｅｉの正体が判明し、「幽霊」ではなく「生霊」であることが明らかとなったが、ネットは「これはこれでＷ不倫になるのか？」「さりげないあーん」「ナチュラルにあーんしてたぞ、おいおいおい」「自然に『あーん』かよぉｗ」「ナチュラルにあーんしてもらってるのやばい」「さりげなく間接キスとあーんを要求してくるハイレベルのテクニックじゃねぇか」「間接キス さりげないあーん」「同じスプーンで味見」「幽霊と不倫はなかなかだよ 不倫…？になるんだよね？」「キャー面白くなってきた」「来週も楽しみだ」と盛り上がった。