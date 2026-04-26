滝沢眞規子、築23年大豪邸の“汚れ” 業者を呼ばず自ら撃退「じっとしてられない性格なだけです」
モデルの滝沢眞規子が25日までにInstagramを更新。自宅を掃除する姿を写真で披露すると、ファンから「素敵」「尊敬でしかないです！」といった声が集まった。
【写真】滝沢眞規子、大豪邸の外壁を掃除中
滝沢が「午前中の運動終了w」と投稿したのは自宅で撮影されたオフショット。複数公開されている写真や動画には、自ら脚立に登り、ホースからの水を使って築23年となる自宅の壁を磨く様子が記録されている。
投稿の中で滝沢は「休みができたらずっとやりたいと思っていた、気になってた壁のタラ〜っていう汚れを撃退しました」と報告。続けて「業者さんに頼めばと言われますが、愛情が違うので心を込めて自分でやりますwあ、でも頼む時ももちろんあります。ただじっとしてられない性格なだけです」とコメント。さらに「すごいこのヤロー的な怖い顔をしてますが、楽しくやってます すっきりしたし、いい運動になりました まもなく築23年、家族の思い出が詰まった宝物なので大切にしています」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「出来る事は自分でするって凄いし素敵」「尊敬でしかないです！」「いつでも職人気質なタキマキさん大好き」などの反響が寄せられている。
■滝沢眞規子（たきざわ まきこ）
1978年7月17日生まれ。東京都出身。2001年にファッションデザイナーの滝沢伸介と結婚。2003年に長女、2007年に長男、2008年には次女を出産。2009年より、ファッション雑誌『VERY』（光文社）読者モデルとしての活動をスタート。その後、2019年まで同誌で専属モデルを務めた。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）
【写真】滝沢眞規子、大豪邸の外壁を掃除中
滝沢が「午前中の運動終了w」と投稿したのは自宅で撮影されたオフショット。複数公開されている写真や動画には、自ら脚立に登り、ホースからの水を使って築23年となる自宅の壁を磨く様子が記録されている。
投稿の中で滝沢は「休みができたらずっとやりたいと思っていた、気になってた壁のタラ〜っていう汚れを撃退しました」と報告。続けて「業者さんに頼めばと言われますが、愛情が違うので心を込めて自分でやりますwあ、でも頼む時ももちろんあります。ただじっとしてられない性格なだけです」とコメント。さらに「すごいこのヤロー的な怖い顔をしてますが、楽しくやってます すっきりしたし、いい運動になりました まもなく築23年、家族の思い出が詰まった宝物なので大切にしています」とつづっている。
■滝沢眞規子（たきざわ まきこ）
1978年7月17日生まれ。東京都出身。2001年にファッションデザイナーの滝沢伸介と結婚。2003年に長女、2007年に長男、2008年には次女を出産。2009年より、ファッション雑誌『VERY』（光文社）読者モデルとしての活動をスタート。その後、2019年まで同誌で専属モデルを務めた。
引用：「滝沢眞規子」Instagram（@makikotakizawa）