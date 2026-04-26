本当に70代!? アグネス・チャン、実姉の誕生日お祝い「お姉様も美人ですね」の声
タレントのアグネス・チャンが25日にInstagramを更新。誕生日を迎えた実姉との2ショットを公開すると、ファンから「お顔がそっくり」「お姉様も美人ですね」といった反響が寄せられた。
【写真】アグネス・チャン、そっくり実姉との2ショット
今年8月に71歳となるアグネスが「今日は姉の誕生日。今夜は親戚が集まって祝いました」と投稿したのは姉との2ショット。写真には、そっくりの2人が笑顔で寄り添う様子が収められている。
投稿の中でアグネスは姉について「いつも応援してくれて、励ましてくれる姉です」とつづり「お誕生日おめでとう！」と祝福。そして「もっともっとたくさんお誕生日を一緒にお祝いしたいです。お互いに健康長寿で、孫たちの成長を見守っていけますように」と言葉を添えている。
ファンからも祝福の声が集まり、姉妹2ショットには「2人ともお顔がそっくりですね！お美しい」「そっくりですね 綺麗です」「お姉様も美人ですね」などの声が相次いでいる。
引用：「アグネス・チャン」Instagram（＠okamuradesu）
【写真】アグネス・チャン、そっくり実姉との2ショット
今年8月に71歳となるアグネスが「今日は姉の誕生日。今夜は親戚が集まって祝いました」と投稿したのは姉との2ショット。写真には、そっくりの2人が笑顔で寄り添う様子が収められている。
ファンからも祝福の声が集まり、姉妹2ショットには「2人ともお顔がそっくりですね！お美しい」「そっくりですね 綺麗です」「お姉様も美人ですね」などの声が相次いでいる。
引用：「アグネス・チャン」Instagram（＠okamuradesu）