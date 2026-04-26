「絵になります」“令和の峰不二子”阿部なつき、ノースリーブ“ディズニーコーデ”で“秘密の場所”訪問
“令和の峰不二子”として知られるモデルでインフルエンサーの阿部なつきが25日にInstagramを更新。東京ディズニーランドでのオフショットを披露した。
【別カット】阿部なつき、東京ディズニーランドの“秘密の場所”を訪問
阿部が投稿したのは、東京ディズニーランドで撮影されたオフショット。写真には、ノースリーブのツイードトップスとデニムパンツ姿でパークを楽しむ彼女の姿が収められている。
投稿の中で阿部は東京ディズニーランド内の会員専用レストラン「クラブ33」を訪れたことも報告。「ずっと気になってた場所 やっと行けた、ディズニーの中の“秘密のレストラン” こういう体験って、記憶に残るよねっ」とつづっている。
彼女のノースリーブコーデに、ファンからは「可愛くて綺麗！」「オシャレさんだよね」「絵になりますねぇ〜」といった反響が寄せられている。
■阿部なつき（あべ なつき）
1999年10月6日生まれ。東京都出身。ファッション誌モデルなどの活動を経てインフルエンサーとして活躍。2022年8月に1st写真集『i am natsuki』 (KADOKAWA) を発売。昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（＠i.am_natsuki_）
【別カット】阿部なつき、東京ディズニーランドの“秘密の場所”を訪問
阿部が投稿したのは、東京ディズニーランドで撮影されたオフショット。写真には、ノースリーブのツイードトップスとデニムパンツ姿でパークを楽しむ彼女の姿が収められている。
投稿の中で阿部は東京ディズニーランド内の会員専用レストラン「クラブ33」を訪れたことも報告。「ずっと気になってた場所 やっと行けた、ディズニーの中の“秘密のレストラン” こういう体験って、記憶に残るよねっ」とつづっている。
■阿部なつき（あべ なつき）
1999年10月6日生まれ。東京都出身。ファッション誌モデルなどの活動を経てインフルエンサーとして活躍。2022年8月に1st写真集『i am natsuki』 (KADOKAWA) を発売。昨年1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売。同年11月25日からは、主演を務めるオリジナルショートドラマ『キューティーハニー BELOVED ENEMY』（DMMショート）が配信されている。
引用：「阿部なつき」Instagram（＠i.am_natsuki_）