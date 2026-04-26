「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。

「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」「一生 使える知識やマナーが学べる 」など多くの口コミが寄せられている。

本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。本記事では、その中から親が教えておくべきおやくそくを紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

人の話を聞くときに必要なこと

「◯◯ちゃんは話を聞いているのか、聞いていないのかよくわからないわ」

こんなことを小学3年生のとき、ピアノを習っていたときの先生に言われた。

その先生は、厳しい言葉を言うときもありつつ、非常に熱心に指導していただいた。

レッスン中には、「この音はもっと繊細に」「曲の終わりはもっと激しく」などさまざまなアドバイスをしてくれた。

だが、私は理解するのが精一杯で、先生が言ってくださったことに十分に反応できていなかった。

そこで先生にこう言われたのだ。

「話を聞いていたとしても、返事をしたり、うなずいたりしないと、先生のお話聞きたくないのかなと思っちゃうよ」

たしかにそうだ。

人が誰かに何かを伝えるために話すというのは、非常にエネルギーをつかう。

だからこそ、話を聞く側も「話をしっかり聞いている」というアクションを起こすことが大切なのだ。

ピアノのレッスン中に、先生が言ってくださった何気ない一言だが、この言葉は大人になった私の心に残り続けている。

「人の話に耳を傾けていることを伝えること」は、コミュニケーション上でもとても大切なのだ。

人のはなしを聞く態度を身につけよう

小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを学べる本『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「ひとのはなしをよくきこう」という項目がある。

・はなす ひとの めを みよう。

・あいての はなしを きくときは うなずいて あげよう。

・はなしを きいたら へんじを しよう。

・あいてが どんな きもちか そうぞうしながら きこう。 （『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』より引用）

「人の話を聞いて理解する力」はもちろん大切だが、「人の話を聞くときのふるまい」も重要である。

うなずく。返事をする。話している人の目を見る。

子どものうちから、「ちゃんと聞いているよ」というサインを相手に伝えられるように練習を重ねたいものだ。