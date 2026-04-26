『出世が早い人の77％が「4月中」に絶対にやっていることがあります』

そう語るのは、これまで800社以上を支援してきた「働き方」の専門家である越川慎司氏だ。815社の17万3,000人を対象に、カメラ、ICレコーダーによる記録、会議データ、メールやチャットの履歴などのデータを分析したところ、同世代より出世が早い「期待されている人たち」の意外な共通点が見えてきたと言う。

その特徴をまとめた書籍 『会社から期待されている人の習慣115』 が発売。「もっと早く知りたかった」「全社会人へ向けた教科書だ」とたちまち話題になっている同書から、「職場で評価が高い人の共通点」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「休まず働く人」が評価されると思っていないか

「有給が余っているけど、なかなか取れない」

「休もうと思っても、いつも何かしら予定が入ってしまう」

「周りに遠慮して、結局年度末に慌てて消化する」

こうした悩みを抱えている人は多いのではないだろうか。

多くの人は、「休むよりも、仕事を優先する人の方が評価される」と考えている。

しかし、実態はそうではない。

これまでに815社17万人を分析し、「職場で評価されている人たちの共通点」を解析した越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』で、次のように書いている。

調査の結果、期待されている人たちの有給休暇取得率は、一般社員より34％高いとわかりました。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

つまり、出世が早い人ほど、しっかり休んでいるのである。

評価されている人の77％は、4月中に休む日を決めている

では、期待されている人たちはどのようにして「休暇」を確保しているのだろうか。

同書では、彼らの習慣について次のように示されている。

驚きなのが、その取得計画を立てる時期です。なんと彼らの77％が、年度初めに計画を立てていました。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

つまり、4月のうちに「いつ休むか」を先に決めているのである。

休む日を決めてしまえば、そこから逆算して仕事を組み立てられる。

また、有給休暇の計画を無事に実行するために、期待されている人たちの75％が休暇前の引き継ぎを徹底していたとも書かれている。

これなら、休暇取得率の高さにも頷ける。

出世を分けるのは「休暇を投資だと思えるかどうか」

では、なぜ期待されている人たちは、ここまで休暇を重視するのか。

同書では、その理由について次のように指摘されている。

期待されている人たちの79％が、休暇を「生産性への投資」と捉えていました。

――『会社から期待されている人の習慣115』より引用

実際に、「休暇の計画があることで、仕事の段取りも良くなった」「休暇が楽しみになり、仕事へのモチベーションも上がった」という声も多く聞かれたそうだ。

休むことは、サボりではない。

より良い仕事をするための投資である。

この意識により、心の充足と仕事の成果を両立していたのだ。