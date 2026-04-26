出世が早い人の77％が「4月中に絶対にやっていること」・ベスト1
『出世が早い人の77％が「4月中」に絶対にやっていることがあります』
そう語るのは、これまで800社以上を支援してきた「働き方」の専門家である越川慎司氏だ。815社の17万3,000人を対象に、カメラ、ICレコーダーによる記録、会議データ、メールやチャットの履歴などのデータを分析したところ、同世代より出世が早い「期待されている人たち」の意外な共通点が見えてきたと言う。
その特徴をまとめた書籍『会社から期待されている人の習慣115』が発売。「もっと早く知りたかった」「全社会人へ向けた教科書だ」とたちまち話題になっている同書から、「職場で評価が高い人の共通点」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
「休まず働く人」が評価されると思っていないか
「有給が余っているけど、なかなか取れない」
「休もうと思っても、いつも何かしら予定が入ってしまう」
「周りに遠慮して、結局年度末に慌てて消化する」
こうした悩みを抱えている人は多いのではないだろうか。
多くの人は、「休むよりも、仕事を優先する人の方が評価される」と考えている。
しかし、実態はそうではない。
これまでに815社17万人を分析し、「職場で評価されている人たちの共通点」を解析した越川慎司氏は、著書『会社から期待されている人の習慣115』で、次のように書いている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
つまり、出世が早い人ほど、しっかり休んでいるのである。
評価されている人の77％は、4月中に休む日を決めている
では、期待されている人たちはどのようにして「休暇」を確保しているのだろうか。
同書では、彼らの習慣について次のように示されている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
つまり、4月のうちに「いつ休むか」を先に決めているのである。
休む日を決めてしまえば、そこから逆算して仕事を組み立てられる。
また、有給休暇の計画を無事に実行するために、期待されている人たちの75％が休暇前の引き継ぎを徹底していたとも書かれている。
これなら、休暇取得率の高さにも頷ける。
出世を分けるのは「休暇を投資だと思えるかどうか」
では、なぜ期待されている人たちは、ここまで休暇を重視するのか。
同書では、その理由について次のように指摘されている。
――『会社から期待されている人の習慣115』より引用
実際に、「休暇の計画があることで、仕事の段取りも良くなった」「休暇が楽しみになり、仕事へのモチベーションも上がった」という声も多く聞かれたそうだ。
休むことは、サボりではない。
より良い仕事をするための投資である。
この意識により、心の充足と仕事の成果を両立していたのだ。
（本稿は、『会社から期待されている人の習慣115』の内容を引用して作成した記事です。書籍では「評価と信頼を得ている人たちの共通点」を多数紹介しています）