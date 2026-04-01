ブンデスリーガ 25/26の第31節 ウォルフスブルクとボルシアＭＧの試合が、4月25日22:30にフォルクスワーゲン・アレーナにて行われた。

ウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、ジェナン・ペイチノビッチ（FW）、クリスティアン・エリクセン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するボルシアＭＧはハリス・タバコビッチ（FW）、フランク・オノラ（MF）、ケビン・シュテーガー（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）、高井 幸大（DF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

69分、ウォルフスブルクは同時に2人を交代。モハメド・アムーラ（FW）、アーロン・ゼンター（DF）に代わりアダム・ダギム（MF）、サエル・クンベディ（DF）がピッチに入る。

77分、ボルシアＭＧは同時に2人を交代。ケビン・シュテーガー（MF）、フランク・オノラ（MF）に代わりジョバンニ・レイナ（MF）、ロビン・ハック（MF）がピッチに入る。

84分、ウォルフスブルクが選手交代を行う。パトリック・ビマー（FW）からケビン・パレデス（MF）に交代した。

89分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。ハリス・タバコビッチ（FW）から町野 修斗（FW）に交代した。

90+1分、ボルシアＭＧが選手交代を行う。ファビオ・キアロディア（DF）から高井 幸大（DF）に交代した。

90+2分にボルシアＭＧのイェンス・カストロップ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで後半終了。0-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、ウォルフスブルクに所属する塩貝 健人（FW）は出場しなかった。

また、ボルシアＭＧに所属する町野 修斗（FW）は89分から交代で出場した。高井 幸大（DF）は90+1分から交代で出場した。

2026-04-26 00:30:23 更新