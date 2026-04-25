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マックとスタバで「現金払い」は損？意外と知らない最大20%還元のクレジットカード術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアチャンネル」が「マックとスタバで現金支払いはするな！最大10%還元のおすすめクレカ2枚を解説！」を公開した。

動画では、マクドナルドとスターバックスでの支払いにおいて、クレジットカードの「支払い方の儀式」を間違えると還元率が大きく下がる事実と、お得な決済方法の最適解を提示している。



これまで40枚以上のクレジットカードを発行してきた「ゴールドカードマニア」が、現金払いや通常のレジでのクレジットカード決済がいかに損をしているかを指摘する。

マニアは「同じクレジットカードでも支払い方の儀式を間違えると、還元率が0.5%になったり7%になったりする」と語り、三井住友カード ゴールド (NL) とJCBオリジナルシリーズを例に挙げて解説を展開した。



三井住友カード ゴールド (NL) の場合、マクドナルドやスターバックスで最大20%の還元を得るには、「スマホのタッチ決済」や「モバイルオーダー」の利用が条件だ。

また、JCBオリジナルシリーズでも事前のポイントアップ登録を行った上で、「モバイルオーダー」などを利用すれば10%の還元が受けられると説明した。

ただカードを提示して支払うだけでは、恩恵を最大限に受けられない事実がわかる。



マニアは具体的な利用頻度を基にしたシミュレーションも実施。マックとスタバで還元率10%の決済方法を利用すれば、年間で1万円以上もお得になる計算を示した。

さらに、レジに並ぶ必要がない公式アプリからのモバイルオーダーを活用し、「お金だけでなく時間も手に入る」とその圧倒的なメリットを強調している。



最後に、2つのカードのうちどちらがおすすめかという問いに対し、マニアは「万人受けするのは三井住友カード」と結論付けた。

年間100万円の利用で翌年以降の年会費が永年無料になる点や、1万ポイントのボーナスが付与される点などを理由に挙げている。

日常の何気ない支払いを少し工夫するだけで、大きなリターンと効率が得られる知識を提供する、実用性に富んだ内容だ。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/