東洋大学のFW高橋輝が2027年1月からの加入内定と特別指定選手認定

横浜F・マリノスは4月24日、東洋大学のFW高橋輝が2026-27シーズン（2027年1月）より加入することが内定したと発表した。

あわせてJFA・Jリーグ特別指定選手として認定されたことも報告されている。

高橋は埼玉県出身で、大宮アルディージャ（現RB大宮アルディージャ）のU15、U18を経て東洋大学に進学。2022年にはU-18日本代表に選出された実績を持ち、2024年から3年連続で全日本大学選抜に名を連ね10番を背負うなど、大学サッカー界屈指のアタッカーとして注目を集めてきた。今季は特別指定選手として、加入に先立ちJリーグの公式戦に出場することが可能となる。

加入が内定した高橋はクラブを通じ、「幼い頃、Jリーグの試合を観戦した時に、大観衆の中でゴールを決めるプロサッカー選手たちに憧れました。そこからずっと抱いていた想いを、横浜F・マリノスという素晴らしいクラブで実現できることに大きな喜びを感じております。覚悟と責任を持ち、謙虚にひたむきに頑張ります」と決意のコメントを発表した。

SNS上では「もの凄い有望株」「東洋大の10番か」「この子はほんまにえぐいです」「楽しみ」「よくぞマリノスに来てくれた！」「最高かよ」「これは期待」「なんかキタ！」「マジか」「おおお」「急に来た！」「なんと！」といったコメントが寄せられている。大学界の逸材が伝統あるクラブでどのようなプレーを見せるのか、ファンから大きな期待が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）