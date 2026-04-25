オレンジのシャドーロールが躍動した。大ヒットした日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（ＴＢＳ系）でロイヤルファミリーを演じたブレイヴソルジャー（牡３歳、父ファインニードル、母レッドレネット、美浦・新開）が、２５日の福島４Ｒ３歳未勝利戦（ダート１１５０メートル）でデビュー３戦目にして初勝利を挙げた。

ダート転向初戦。好スタートを決めて２番手で４角を回り、最後の直線で内から鋭く伸びて鮮やかな差し切り勝ちを見せた。作中でオレンジのシャドーロールをつけていたが、デビュー時はレースでの着用を見送り。しかし前走から“トレードマーク”を着用してレースに臨んでいた。初Ｖに導いた石田は「ダートでもこなせますね。コーナーでもたつきましたが、直線で併せる形になり盛り返してきてくれました」と相棒をたたえた。

待望の初勝利に、ＳＮＳでは「ロイヤルファミリー勝った！」、「ブレイヴソルジャーくんおめでとう！ここから君の物語が始まるよ」、「ブレイヴソルジャー勝ち上がったのでロイヤルファミリー２作りましょう」と盛り上がっていた。