ミラノ・コルティナ冬季五輪・パラリンピックの日本選手団による「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。アスリートの登場に沿道からは大歓声が上がった。

フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）は「五輪終わって2カ月経ってもこの熱量で迎えてくれて、凄くうれしかった」と笑顔を弾けさせた。

現役最後の大会となる3月の世界選手権で優勝し、有終の美を飾った坂本。第二の人生では指導者を目指す。「将来的にはインストラクターになって、世界に羽ばたく選手を育てられるように頑張りたい」と次なる目標を語った。

ミラノ五輪で史上最多24個（金5、銀7、銅12）のメダルを獲得した日本選手団から、「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）、スノーボード女子ビッグエア金メダル、スロープスタイル銅メダルに輝いた村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）らが登場。ミラノパラリンピック出場選手と合わせて計119人のアスリートが応援への感謝を込めてファンの前に雄姿を見せた。

東京都中央区の日本橋周辺、コレド室町テラス大屋根広場を出発し日本橋中央通りをパレード。冬季五輪・パラリンピック後のパレード実施は初となった。

24年夏のパリ五輪・パラリンピックの後にも同様のパレードが行われ、107選手が同じく日本橋を行進。沿道に駆けつけた約1万人のファンと間近で交流した。