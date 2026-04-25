本拠地ナショナルズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場した。試合前にはチームが球場入りした際の様子を投稿。村上が手にしていた“愛用品”に日本ファンが反応した。

スニーカーに上下黒の装いで球場入りした村上。視線をカメラのほうに向けて笑顔だ。左手には「J」の見慣れたロゴ。侍ジャパンのバッグのようだ。

3月のWBCに日本代表として参戦した村上。普段から持ち歩いているとみられる逸品が球団公式Xの写真でも確認され、日本ファンも様々な反応を示した。

「侍ジャパンのカバン持ってる！！！」

「JAPANのポーチ愛用してる村神様」

「てかJapan使っとるw」

「侍ジャパンのバッグで球場入り 好感しかない」

「あと侍ジャパンのバッグを使ってるところも好き」

村上は昨年12月にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円＝当時）で契約。今月22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦で今季10号本塁打を放ち、ホワイトソックスの球団記録に並ぶ5試合連続ホームランをマーク。これはメジャーの新人としても最長タイ記録だった。6試合連続ホームランはならなかったものの、新人離れしたペースで本塁打を重ねている。



（THE ANSWER編集部）