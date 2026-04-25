世帯年収1700万円でも「精神的に追い詰められる」 教育費に年400万円かける50代女性、週6で掛け持ちパートする過酷な実態

世帯年収1000万円を超えれば、さぞ余裕のある生活ができるだろうと想像する人は多い。しかし実際は、子どもの人数や進学先によって家計の実態は大きく変わってくるようだ。

神奈川県に住む50代の女性は、夫の年収が1400万円、自身のパート収入が300万円で世帯年収1700万円。5人家族で川崎市内の5SLDKの一戸建てに住み、大学生、高校生、中学生という3人の子どもを育てている。（文：篠原みつき）

教育費は年間400万円超？ “楽ではない”内訳は…

1〜2年ごとの海外旅行や、不定期の国内旅行を楽しんでいるという女性。

「一般的に裕福な生活が出来ているのではと感じている。子供達が落ち着く迄は専業主婦で育児に専念出来ていた」

と余裕の生活感を語るが、その家計の内訳を見ると目を見張るものがある。

「子供達に好きな事をやらせる事は出来ているが、金額が大きいので負担も大きく楽にやらせられている訳ではない」

という言葉の通り、一番上の子どもは私立の音楽大学に通っており、年間の学費は200万円以上。さらに下の子どもたちの塾代として、高校生に月10万円以上、中学生に月3万円がかかっているという。塾と私大の学費だけで、単純計算でも1年で356万円。年間の教育費は400万を軽く超えるだろう。

食費は月に12〜13万円にのぼるが、外食は株主優待を利用して現金での支出はゼロにするなど、工夫してやりくりしている様子もうかがえる。

「収入が減ると精神的に追いつめらるので」

莫大な教育費を捻出するため、女性自身も身を粉にして働いている。現在は福祉関連の仕事と自宅でのピアノ講師を掛け持ちしている状態だ。

「まだ受験が控えているので、柔軟な勤務がしたくパートを選んでいるが、2か所掛け持ち週6勤務している」

世帯年収1700万円とはいえ、子ども3人を同時に学校や塾へ通わせるとなれば、親の負担は並大抵ではない。

「身体はきついが、収入が減ると精神的に追いつめらるので頑張って働く方を選んでいる」

これだけ稼いでも、将来への不安は尽きないようだ。投稿の最後で女性は、

「収入が上がった分だけ生活レベルも上がっていっているので、定年後にダウングレード出来るか心配ではある」

と明かしている。

一度上げた生活水準を落とすのは難しいと言うが、子育てが終われば少なくとも数百万円単位の教育費は浮くはずだ。とはいえ、子ども3人の進学費用を乗り切るまでは、今のペースで働き続けるしかなさそうだ。

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