映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」よりプラモデル「30MP 式波・アスカ・ラングレー（プラグスーツVer.）」本日発売！
【30MP 式波・アスカ・ラングレー（プラグスーツVer.）】 4月25日 発売 価格：4,400円
【付属品】
(C)カラー
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 式波・アスカ・ラングレー（プラグスーツVer.）」を4月25日に発売する。価格は4,400円。
本商品は、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場する「式波･アスカ･ラングレー」のプラグスーツ姿を、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」より立体化したもの。
プラグスーツは艶のある質感で表現。カシウスの槍や、座りポーズ用の交換パーツが付属する。また、2種類のタンポ印刷済のフェイスパーツ、印刷無しのフェイスパーツと表情再現用の水転写式デカールも付属している。
【付属品】
・フェイスパーツ(タンポ印刷済み)×2種
・フェイスパーツ(印刷無し)×1式
・ハンドパーツ×1式
・カシウスの槍×1
・座りポーズ用交換パーツ×1式
・テトロンシール×1
・水転写式デカール×1
(C)カラー
※発売日は流通により前後する場合があります。