【30MP 式波・アスカ・ラングレー（プラグスーツVer.）】 4月25日 発売 価格：4,400円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MP 式波・アスカ・ラングレー（プラグスーツVer.）」を4月25日に発売する。価格は4,400円。

本商品は、映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」に登場する「式波･アスカ･ラングレー」のプラグスーツ姿を、同社のプラモデルブランド「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」より立体化したもの。

プラグスーツは艶のある質感で表現。カシウスの槍や、座りポーズ用の交換パーツが付属する。また、2種類のタンポ印刷済のフェイスパーツ、印刷無しのフェイスパーツと表情再現用の水転写式デカールも付属している。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷済み)×2種

・フェイスパーツ(印刷無し)×1式

・ハンドパーツ×1式

・カシウスの槍×1

・座りポーズ用交換パーツ×1式

・テトロンシール×1

・水転写式デカール×1

(C)カラー

※発売日は流通により前後する場合があります。