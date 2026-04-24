初任給の使い道は？

4月末の今日（24日）が「給料日」と言う人も多いと思います。

【写真を見る】初めてのお給料何に使った？恩返しの一方で、4割超が『貯蓄』を選択 初任給引き上げの中 “堅実”な新社会人のリアル

新社会人にとって初めての給与、「初任給」の使い道について話を聞きました。

熊本国際空港 新人（韓国出身）「母国にいる両親と祖父母に感謝の気持ちを込めて、会うことはできないのでそのお金で友達とおいしいものを食べてほしい」

熊本国際空港 新人「お世話になった両親に恩返ししないとなと思っているので、これから計画を立てる」



民間企業の調査によりますと、生活費以外の使い道として、7割を超える人が「親や家族へのプレゼントに使った」と回答しています。



他にも、自分へのご褒美に使うという人も。

コスギ不動産 新人「いいところに泊まって、バーベキューやちょっと高い肉を買いたい」

熊本市の新人職員「まずは自分のために、がんばったので使いたいなと」

広がる「貯蓄・投資」への意識

感謝を形にしたいという傾向は根強い一方で、貯蓄にまわす人も4割を超えます。

熊本市の新人職員「大半は貯蓄に回して」

貯蓄という考えは新人のみならず若い世代に広がっています。

熊本市へ転職1年目「今後の生活のために貯めます」

熊本市へ転職1年目「老後2000万円問題とか、インフレもしてますので、自分の方で投資して備えていこうかなと」

初任給アップと手当がモチベーションに

今年度の新入社員は「給与水準を重視した」という人が6割を超えました。

就活生も次のように話します。

就活生「同じ業界でもかなり給料が変わったりするので、そういうところは比較したりというのは良くあります」

企業側が相次いで初任給を引き上げる中、多くの新入社員が、モチベーションが向上したとの調査結果も出ています。

実際に、熊本県内企業における大卒の初任給平均は、2024年度の20.8万円から、2025年度には21.2万円へと上昇しています。

今年、不動産会社に入社した女性は手当に魅力を感じています。

コスギ不動産 新人「私は宅地建物取引士と賃貸管理士の資格を持っているので、合計で5万円の手当が頂けるので、みんなよりバン！と（笑）」

あなたは初任給を何に使いましたか？時代と共に使い道は変われど、その重みと喜びは、今も昔も変わることはないようです。