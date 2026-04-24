「逃げ場を作り出すのが難しい」25歳女性、年収250万。生活費0円の実家暮らしで抱える“周囲の目”
通勤の利便性や家族との時間を大切にしながら、将来を見据えて生活の基盤を実家に置く道を選ぶ人もいます。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、愛知県岡崎市在住・25歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：正社員
在住：愛知県岡崎市
家族構成：親2人と自分
世帯年収：親の年収不明、自分250万円
実家の間取り：一軒家
交際費：1万5000円前後
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：80万円近く
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところ出る予定はないが、将来を考えると出たほうがいいと思ってしまう」と話しました。
さらに「仕事の都合で父が家にいないため、母と一緒に生活をしたほうが話し相手もいていいと思うから。公共交通機関も近くにあるため、わざわざ駅チカ物件を探す必要もないため」と話してくれました。
続けて「同じ年代は一人暮らししてる子も多い中、理由があって実家暮らしをしているから、説明したりするのが難しく気を遣うことがある」と、物理的な逃げ場のなさに加え、世間の目や親との関係性に神経を尖らせる実家暮らし特有の葛藤を明かしてくれました。
お金に関する悩みでは「貯金することはできるけど、親とお金の話をする機会が少ないから、どこまでどうしたらいいのか分からない」と続け、親との金銭的な距離感に悩む本音を吐露。
職場の近さや暮らしやすさを実感する一方で、周囲の目や家計分担に悩む一面も。独立への迷いを抱えながら、家族への気遣いと将来への備えを両立させている状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、愛知県岡崎市在住・25歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：25歳女性
職業：正社員
在住：愛知県岡崎市
家族構成：親2人と自分
世帯年収：親の年収不明、自分250万円
実家の間取り：一軒家
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：なし
交際費：1万5000円前後
毎月のお小遣い：2万円
毎月の貯金額：3万円
貯金総額：80万円近く
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところ出る予定はないが、将来を考えると出たほうがいいと思ってしまう」と話しました。
「話し相手もいていい」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「実家が職場から近いため、実家を出ると通勤に時間がかかり生活の質が下がるから」と回答。
さらに「仕事の都合で父が家にいないため、母と一緒に生活をしたほうが話し相手もいていいと思うから。公共交通機関も近くにあるため、わざわざ駅チカ物件を探す必要もないため」と話してくれました。
「逃げ場を作り出すのが難しい」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「親に気を遣って過ごさないといけないタイミングも生まれるから、逃げ場を作り出すのが難しい」とのこと。
続けて「同じ年代は一人暮らししてる子も多い中、理由があって実家暮らしをしているから、説明したりするのが難しく気を遣うことがある」と、物理的な逃げ場のなさに加え、世間の目や親との関係性に神経を尖らせる実家暮らし特有の葛藤を明かしてくれました。
お金に関する悩みでは「貯金することはできるけど、親とお金の話をする機会が少ないから、どこまでどうしたらいいのか分からない」と続け、親との金銭的な距離感に悩む本音を吐露。
職場の近さや暮らしやすさを実感する一方で、周囲の目や家計分担に悩む一面も。独立への迷いを抱えながら、家族への気遣いと将来への備えを両立させている状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)