華為技術日本（ファーウェイ・ジャパン）は、薄型軽量ながら画面が大きく見やすいエントリースマートウォッチ「HUAWEI Band 11」シリーズにおいて、3月に発売済みの「HUAWEI Band 11 Aluminum Edition」に加え、新たに高耐久ポリマー製ボディの「HUAWEI Band 11」を、4月24日から、ECサイト限定で販売を開始する。市場想定価格は6800円（税込）で、ブラックとパープルの2色のラインアップとなる。

「HUAWEI Band 11」シリーズは、より多彩なラインアップで、さまざまなニーズに応える。



「HUAWEI Band 11 Pro」

単独のGPS測位に対応しスポーツモニタリングにも適した「HUAWEI Band 11 Pro」は、フルオロエラストマーベルトのブラック・ブルーとウーブンベルトのグリーンの3色展開となる。



「HUAWEI Band 11 Aluminum Edition」

アルミ合金製ウォッチボディの「HUAWEI Band 11 Aluminum Edition」は、フルオロエラストマーベルトのブラック・ホワイト・パープル・ベージュ・グリーンの5色展開となる。



「HUAWEI Band 11」

高耐久ポリマー製ウォッチボディの「HUAWEI Band 11」は、フルオロエラストマーベルトのブラック・パープルの2色展開となる。

「HUAWEI Band 11」シリーズは、価格帯を抑え、コンパクトなデザインながらその多機能な点で好評の「HUAWEI Band」シリーズの最新作。超薄型・軽量の着け心地はそのままに、ディスプレイが前モデル1.47インチから1.62インチへと大きく進化した。最大輝度も大きく向上し、見やすい大画面で睡眠・情緒モニタリングなど充実した健康管理を行える（同製品は一般的なウェルネス・フィットネス目的の製品であり、医療機器として設計されたものではなく、病気などの診断、治療、予防の目的には使用できない。24時間測定とは一定期間毎の計測値を定期的に表示することを意味している。また、睡眠中呼吸乱れ検知機能は、睡眠時無呼吸症候群などの疾患の診断を代用するものではない）。シリーズの特長である、最長2週間（データはファーウェイラボによる。製品の個体差、使用方法、環境によって異なる場合がある。通常使用とは、スマートウォッチをスマートフォンとペアリングし、心拍数モニタリングを有効化、睡眠モニタリングを無効化。毎週30分間ワークアウト、メッセージ通知を有効化（1日平均50メッセージ、電話6回、アラーム3回）、1日に200回画面点灯をした場合。ヘビーユースとは、心拍数モニタリング・睡眠モニタリング・血中酸素レベルモニタリング・情緒とストレスモニタリングを有効化、毎週60分間ワークアウト、メッセージ通知を有効化（1日平均50メッセージ、電話6回、アラーム3回）、1日に500回画面点灯をした場合）のバッテリー持ちによって、幅広い人の1台目のスマートウォッチに適したモデルが誕生した。

［小売価格］

HUAWEI Band 11 Pro：1万1880円

HUAWEI Band 11 Aluminum Edition：8580円

HUAWEI Band 11：6800円

（すべて税込）

［発売日］

HUAWEI Band 11 Pro：3月

HUAWEI Band 11 Aluminum Edition：3月

HUAWEI Band 11：4月24日（金）

ファーウェイ・ジャパン＝https://www.huawei.com/jp