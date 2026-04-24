リアクション嫌すぎ…ラパルフェに不仲説？まさかの本音も飛び出し同期芸人「スゴい怖かった」

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

4月21日（火）に放送された同番組に、令和ロマンの同期・ラパルフェがゲスト出演した。尾身智志が、ラパルフェの“じゃない方”を自称してウジウジしているのは、相方・都留拓也にも原因があるという。原因を追及すると、コンビ間の“闇”が見え…!?

【映像】ラパルフェの“じゃない方”尾身が大ウケしたら…相方・都留はこんな表情に

尾身は、「どうせ“じゃない方”って（自分は世間に）認識されている」といい、最近は深く考えずに舞台に立っているとのこと。永野が尾身に「それやばいよ？」と注意すると、都留は「マジでいいこと言ってくれてます！」と感謝。尾身がスベっても他の芸人や観客がイジってくれるため、都留はモヤモヤしていると話す。

一方、くるま（令和ロマン）は尾身よりも、淡々と不満を語る都留の方が気になったらしい。「ウジウジに導かれてもしょうがないなっていうぐらい、都留さんが尾身さんのライブのエピソードを話す時の詰め方がスゴい怖かった」と指摘すると、尾身は「そうそう！そうなの！」と連呼し、スタジオ一同を苦笑させた。

すると永野が「都留が実は（尾身を）コントロールしてんじゃない？」とニヤリ。「例えば（尾身が）めちゃくちゃ大爆笑をかっさらったとすると、どういう気持ちになる？」と尋ねると、都留は「それは嬉しいですよ！」とは返さず、手で顔を覆って「うわぁ…」と嫌そうに呟いた。

都留のリアルすぎる反応にスタジオは騒然。三谷紬アナウンサーは「えぇ〜ウソ〜!? ちょっとやだぁ〜！」と悲鳴を上げ、永野は「君（＝都留）に怖がってるだけなんじゃない？だってず〜っと俺たちの方を見て喋っている彼（＝尾身）は！」とツッコんだ。