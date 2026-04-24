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YouTubeチャンネル「話し方向上委員会_みのちゃんねる」にて、伝わる話し方の専門家である桐生稔氏が「スピーチや飲み会で使える！インパクトある『締めの挨拶』」と題した動画を公開した。

動画では、会社の飲み会や会合、結婚式の二次会などで急に任される「締めの挨拶」において、聞き手に強烈なインパクトを残すための具体的な3つの法則が紹介されている。



桐生氏は、インパクトのある挨拶のコツとして、以下3つを挙げています。



①「剣山の法則」

花を生ける剣山に紙を乗せても刺さらないが、針が1本だけであれば深く刺さることに例え、「言いたいことは必ず1つに絞る」ようアドバイスしている。

飲み会の終盤では参加者も酔っているため、色々と話しても覚えられていないとし、「チャレンジ」など、一つの言葉（ワンワード）を繰り返すことで、相手の心にメッセージがブスッと突き刺さるという。



②「ショートの法則」

物理的な衝撃が「重さ×速さ」で決まるのと同じように、スピーチも「早く終わった方がいい」と説明。

長いスピーチは聞き手を飽きさせるため、「30～60秒で短く終わらせる」ことがインパクトを生む秘訣だと推奨した。

普段の会話や報告から、30秒程度で話をまとめるトレーニングをしておくことが有効だと語っている。



③「ギャップの法則」

人間の心理として、裏を突かれる展開が強く記憶に残るとして、普段の自分のキャラクターとは逆の振る舞いをすることを勧めている。

例えば、普段は物静かで口数の少ない人が突然「お疲れ様です！」と大きな声で挨拶をしたり、逆にいつも元気で明るい人が落ち着いたトーンでしんしんと語りかけたりすることで、惹きつける効果が生まれるという。



動画の終盤では、これらの法則を実際の状況に合わせて使い分けることの重要性が強調された。

締めの挨拶は「短く、的確に、そして意外性を持たせる」ことで、単なる挨拶が参加者の記憶に残るワンシーンへと変わるだろう。