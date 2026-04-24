【「ぽこ あ ポケモン」イベント「ヤミラミの宝石あつめ」】 開催期間：4月29日5時～5月14日4時59分

ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、イベント「ヤミラミの宝石あつめ」を4月29日5時より5月14日4時59分まで実施する。

本イベントは、プレイヤーの街にポケモンのヤミラミが出現。期間中にヤミラミに話しかけることでともだちになれるほか、期間中に手に入る特別なアイテム「あかいクリスタルのカケラ」をあつめることで、宝石探しをモチーフにした家具等のアイテムと交換できる。

なお、本イベントはクラウド島では発生せず、「ポケモンセンター」を建て直した街でのみ発生する。また、本イベントでともだちになったポケモンは、イベント終了後も街に残る。

□イベント「ヤミラミの宝石集め」開催予告！

イベントの手順

ヤミラミに話しかける

ポケモンセンターの近くにいるヤミラミに話しかけてともだちになる。

「あかいクリスタルのカケラ」を集める

フワンテににんぎょうをみせることで、ゆめしまに連れていってもらい、「あかいクリスタルのカケラ」を収集。

ポケモンセンターでアイテムを交換

集めた「あかいクリスタルのカケラ」をけんちくキットや家具などのアイテムと交換。

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