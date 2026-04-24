【ぽこポケ】「ぽこ あ ポケモン」イベント「ヤミラミの宝石あつめ」4月29日～開催！ イベントアイテムを家具などと交換あなたの街にヤミラミが登場
ポケモンは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、イベント「ヤミラミの宝石あつめ」を4月29日5時より5月14日4時59分まで実施する。
本イベントは、プレイヤーの街にポケモンのヤミラミが出現。期間中にヤミラミに話しかけることでともだちになれるほか、期間中に手に入る特別なアイテム「あかいクリスタルのカケラ」をあつめることで、宝石探しをモチーフにした家具等のアイテムと交換できる。
なお、本イベントはクラウド島では発生せず、「ポケモンセンター」を建て直した街でのみ発生する。また、本イベントでともだちになったポケモンは、イベント終了後も街に残る。
□イベント「ヤミラミの宝石集め」開催予告！
イベントの手順
ヤミラミに話しかける
ポケモンセンターの近くにいるヤミラミに話しかけてともだちになる。
「あかいクリスタルのカケラ」を集める
フワンテににんぎょうをみせることで、ゆめしまに連れていってもらい、「あかいクリスタルのカケラ」を収集。
ポケモンセンターでアイテムを交換
集めた「あかいクリスタルのカケラ」をけんちくキットや家具などのアイテムと交換。
『ぽこ あ ポケモン』でイベント「ヤミラミの宝石あつめ」が4月29日（水）から開催決定！- ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) April 24, 2026
イベントに参加することで、ヤミラミとともだちになることができるよ。
ゆめしまで「あかいクリスタルのカケラ」をあつめて、たからさがしをモチーフにした家具などのアイテムと交換しよう！… pic.twitter.com/qJJXHYzVIH
(C)2026 Pokémon. (C)1995 -2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)2026 KOEI TECMO GAMES
ポケットモンスター・ポケモン・ Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
Nintendo Switch は任天堂の商標です。