【トイザらス 国内4店舗新規出店】 イオンモール新利府店・イオンモール水戸内原店：4月24日 オープン予定 博多マルイ店：4月29日 オープン予定 川西阪急スクエア店：5月1日 オープン予定

日本トイザらスは、4月24日から5月1日にかけて、国内4店舗を新規出店する。

4月24日の「トイザらス イオンモール新利府店」と「トイザらス イオンモール水戸内原店」の同時グランドオープンを皮切りに、福岡県では4月29日に「トイザらス 博多マルイ店」がグランドオープン。さらに、5月1日には、兵庫県に「トイザらス 川西阪急スクエア店」がグランドオープンする。

「トイザらス イオンモール新利府店」、「トイザらス イオンモール水戸内原店」、「トイザらス 川西阪急スクエア店」は、人気キャラクターの最新のおもちゃ・グッズ・キッズ衣料をはじめ、人形・ぬいぐるみ、乗り物のおもちゃ、ブロック玩具、ゲームのほか、自転車やスポーツ玩具、さらにはトイザらスでしか手に入らない海外で人気の商品やブラインドボックスなど、子どもからキダルト（子どもの心を持った大人たち）まで楽しめる商品を幅広く取り揃えている。

また「トイザらス 博多マルイ店」は、おもちゃ好きのキダルトが楽しめる商品のみを厳選して取り揃えた店舗。ヒーローや映画キャラクターのアクションフィギュア、キモくてかわいいモンスター「FUGGLER（ファグラー）」、世界中で人気のデフォルメフィギュア「FUNKO POP!」など充実の品揃えで提供される。「ブラインドボックス」は、国内外のメーカーの人気商品を取り揃え、アジアで人気急上昇中の「LULU THE PIGGY」も直輸入しており、大人がわくわくしながら欲しいおもちゃ・グッズを探せる店舗となっている。

さらにトイザらスでは、初導入となる本物そっくりなパンやスイーツ、オリジナルキャラクターのスクイーズなどで人気の「iBLOOM（アイブルーム）」も特設コーナーにてポップアップ展開される。また、「トイザらス 博多マルイ店」限定で、5月4日から「iBLOOM（アイブルーム）」商品を1回合計2,000円以上購入すると、先着500名に「牛乳ひたしパンミニ／チョコがけいちご犬（スクイーズ）」がもらえる。

新店オープンを記念して、トイザらスオリジナルのおもちゃ・ノベルティグッズのプレゼントや公式キャラクター「キリンのジェフリー」のグリーティングなど、子どもたちや家族が楽しめるプレゼントやイベントが実施される。

【LULU THE PIGGY】

アジアで人気急上昇中のブラインドボックス形式の玩具で、様々なテーマのフィギュアコレクションとして展開されている

【iBLOOM（アイブルーム）】

本物そっくりなパンやスイーツ、オリジナルキャラクターのスクイーズは、大人も癒されるアイテムとして大人気。日本の「KAWAII」グッズとして海外からも注目を集めている

「トイザらス 博多マルイ店」限定ノベルティ「牛乳ひたしパンミニ／チョコがけいちご犬（スクイーズ）」

□トイザらス イオンモール新利府店

□トイザらス イオンモール水戸内原店

□トイザらス 博多マルイ店

□トイザらス 川西阪急スクエア店

トイザらス 国内4店舗新規出店

トイザらス イオンモール新利府店

オープン日：4月24日

所在地：宮城県宮城郡利府町利府字新屋田前22 イオンモール新利府 北館 1F

売場面積：約464㎡

営業時間：10時～21時

トイザらス イオンモール水戸内原店

オープン日：4月24日

所在地：茨城県水戸市内原2丁目1 イオンモール水戸内原 3F

売場面積：約466㎡

営業時間：10時～21時

トイザらス 博多マルイ店

オープン日：4月29日

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅中央街9番1号 博多マルイ 5F

売場面積：約200㎡

営業時間：10時～21時

トイザらス 川西阪急スクエア店

オープン日：5月1日

所在地：兵庫県川西市栄町26-1 川西阪急スクエア 4F

売場面積：約153㎡

営業時間：10時～20時

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