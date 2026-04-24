足首骨折のTWICE ダヒョン、あすからの東京公演に参加！ 「ファンに会いたい」強い意志受け
足首の骨折により活動を中断していたTWICEのDAHYUN（ダヒョン）が、4月25日（土）、4月26日（日）、4月28日（火）に開催を予定しているワールドツアーの東京公演「TWICE WORLD TOUR IN JAPAN」から復帰することがJYPのアプリ「FANS」を通じて発表された。引き続きリハビリが必要な状態のため、一部パフォーマンスへの参加は制限される場合があるという。
【写真】TWICEは国立で 4月の東京、大物ライブが集中
■9人で国立へ
2月に足首骨折のため、一部の北米ツアーに不参加となったダヒョン。今回JYPエンターテインメントは、ダヒョンの現状を報告し、「最新の診察結果によると、当初診断された部位には改善が見られていますが、筋力や機能の完全な回復のためには、引き続きリハビリが必要です」と治療を続けていることを明かした。
続けて、ダヒョンの「ワールドツアーでファンに会いたい」という強い思いと回復の状況に加え、医療専門家の協議も踏まえ、「現在の状態に過度な負担をかけない範囲で、今後の公演に限定的に参加することが決定しました」と発表。
ダヒョンは4月25日（土）から始まる東京公演からステージに復帰予定だが、当面の間、一部のパフォーマンスへの参加が制限される場合もあるという。
同事務所は、「ファンの皆さまにはご心配をおかけすることをお詫びするとともに、ご理解いだけますようお願い申し上げます」と呼びかけ、今後もダヒョンの健康を最優先に、完全な回復へ向けて最善を尽くしていくと語っている。
SNSでは「明日会えるんだね」「9人全員での国立」「ダヒョンちゃんに会える」「無理しすぎないでね」と喜びの声が上がった。
■9人で国立へ
2月に足首骨折のため、一部の北米ツアーに不参加となったダヒョン。今回JYPエンターテインメントは、ダヒョンの現状を報告し、「最新の診察結果によると、当初診断された部位には改善が見られていますが、筋力や機能の完全な回復のためには、引き続きリハビリが必要です」と治療を続けていることを明かした。
続けて、ダヒョンの「ワールドツアーでファンに会いたい」という強い思いと回復の状況に加え、医療専門家の協議も踏まえ、「現在の状態に過度な負担をかけない範囲で、今後の公演に限定的に参加することが決定しました」と発表。
ダヒョンは4月25日（土）から始まる東京公演からステージに復帰予定だが、当面の間、一部のパフォーマンスへの参加が制限される場合もあるという。
同事務所は、「ファンの皆さまにはご心配をおかけすることをお詫びするとともに、ご理解いだけますようお願い申し上げます」と呼びかけ、今後もダヒョンの健康を最優先に、完全な回復へ向けて最善を尽くしていくと語っている。
SNSでは「明日会えるんだね」「9人全員での国立」「ダヒョンちゃんに会える」「無理しすぎないでね」と喜びの声が上がった。