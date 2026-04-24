24日午後2時13分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と五戸町、それに青森南部町、岩手県の宮古市、普代村、釜石市、盛岡市、それに八幡平市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□青森県

八戸市 五戸町 青森南部町



□岩手県

宮古市 普代村 釜石市

盛岡市 八幡平市

■震度1

□青森県

十和田市 三沢市 野辺地町

七戸町 六戸町 横浜町

東北町 六ヶ所村 おいらせ町

三戸町 田子町 階上町

青森市 平内町 外ヶ浜町

むつ市 東通村



□岩手県

久慈市 山田町 大船渡市

住田町 大槌町 二戸市

雫石町 葛巻町 岩手町

紫波町 矢巾町 軽米町

九戸村 花巻市 北上市

遠野市 一関市 奥州市

平泉町



□北海道

函館市



□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

大崎市 涌谷町 宮城美里町

岩沼市 丸森町 石巻市

松島町



□秋田県

大仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。