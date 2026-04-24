TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

24日午後2時13分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と五戸町、それに青森南部町、岩手県の宮古市、普代村、釜石市、盛岡市、それに八幡平市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□青森県
八戸市　五戸町　青森南部町

□岩手県
宮古市　普代村　釜石市
盛岡市　八幡平市

■震度1
□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　横浜町
東北町　六ヶ所村　おいらせ町
三戸町　田子町　階上町
青森市　平内町　外ヶ浜町
むつ市　東通村

□岩手県
久慈市　山田町　大船渡市
住田町　大槌町　二戸市
雫石町　葛巻町　岩手町
紫波町　矢巾町　軽米町
九戸村　花巻市　北上市
遠野市　一関市　奥州市
平泉町

□北海道
函館市

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　涌谷町　宮城美里町
岩沼市　丸森町　石巻市
松島町

□秋田県
大仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。