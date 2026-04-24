青森県、岩手県で最大震度2の地震 青森県・八戸市、五戸町、青森南部町、岩手県・宮古市、普代村、釜石市
24日午後2時13分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と五戸町、それに青森南部町、岩手県の宮古市、普代村、釜石市、盛岡市、それに八幡平市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□青森県
八戸市 五戸町 青森南部町
□岩手県
宮古市 普代村 釜石市
盛岡市 八幡平市
■震度1
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 横浜町
東北町 六ヶ所村 おいらせ町
三戸町 田子町 階上町
青森市 平内町 外ヶ浜町
むつ市 東通村
□岩手県
久慈市 山田町 大船渡市
住田町 大槌町 二戸市
雫石町 葛巻町 岩手町
紫波町 矢巾町 軽米町
九戸村 花巻市 北上市
遠野市 一関市 奥州市
平泉町
□北海道
函館市
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 涌谷町 宮城美里町
岩沼市 丸森町 石巻市
松島町
□秋田県
大仙市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。