タレントでグラビアアイドルの清水あいり（33）が24日までにXを更新。久しぶりに身に着けたという水着姿を公開した。

清水は22日の更新で「タイの撮影会で 久しぶりに水着を着ました」と記述。高い場所にあるプールの横にビキニ姿で立つなど、ポーズを決めているショットを披露した。美脚など抜群のボディーラインとウエスト部分のくびれが際立っている。

美バストと美スタイルにさまざまな声が寄せられる反響が起き、「これ本物なんですか？」とのコメントに対し、清水は「天然なんです 母親の若い頃と全く同じ体型らしく中学生からこんなスタイルしてました」などと返答。また、続くポストで「脂肪吸引、痩身系したことないです」と明かし、空手、キックボクシング、パーソナルトレーニング、溶岩ヨガ、マシンピラティスなどかつて取り組んだことを多数列記した。

そして「頑張って行ってましたが 忙しくなって年齢と共に体力も落ちてきたら 仕事の後とか仕事の次の日とかしんどくて無理 今は全て辞めて ここ最近は家で『サイドプランク』のみです。よほど体力が余ってる時だけ 家でできるその他の筋トレをたまにやるくらい、異常なズボラなのでとりあえずサイドプランクだけをやります。それだけやっておけばなんとかくびれてきます、本当に。試してみて欲しいです涙」とくびれの秘訣は、ひじと足で体を支えるトレーニング「サイドプランク」であることを明かした。

また、ほかにもくびれのための多数のポイントや注意書きをつづっている。