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心斎橋の新たなランドマーク「クオーツ心斎橋」（大阪市中央区南船場3）に6月15日、「ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC」がオープンする。

ヒューリックホテルマネジメント（東京都中央区）によるザ・ゲートホテルブランドとして国内8軒目となる関西エリア旗艦店。16階～28階に位置し、ブランド最大となる223室のゲストルームを備える。

最上階28階には、ルーフトップバー＆ラウンジ「PEAKS（ピークス）」をオープンする。地上約120メートルから大阪の街を一望できる、大阪随一の「天空の遊び場」がコンセプト。席数は132席（テーブル62席、テラス56席、バーカウンター14席）。アフタヌーンティー（昼）、PEAKSハイティー（夜）も用意する。宿泊客以外も利用できる。

4月22日には、レストラン、スイートルーム、ルーフトップバーなどが報道陣に公開された。

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