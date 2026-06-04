先日、大阪府の動物保護団体が、母鹿と離れ、用水路に落ちていたというニホンジカの「子鹿」を京都府南丹市内にて保護した、とX（旧Twitter）に投稿。捕獲された「子鹿」は大阪府内に移送され、翌朝死亡したという。【写真】「熊が山にいるのは当り前、いちいち通報するな」の声←獣害のプロの見解は？Xでは獣医師や野生動物の専門家らから、「野生動物」の安易な移送や過度な接触による動物由来感染症や人獣共通感染症、野生動物