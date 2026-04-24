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大阪・関西万博で人気を集めたほっかほっか亭の「ワンハンドBENTO」が、万博記念公園（大阪府吹田市）で4月12日に開かれた大阪・関西万博開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」で復活した。



場所や時間を選ばず、スマートな食体験を実現する「ワンハンドBENTO」は、大阪ヘルスケアパビリオンで22万食以上を販売。大阪・関西万博開幕1周年イベントでも長蛇の列ができるなど人気を集めた。



あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）ウイング館地2階惣菜売場には4月29日、「ワンハンドBENTO」初の常設店「ワンハンドBENTO by ほっかほっか亭」がオープンする。万博で販売したラインナップをアップデートしたメニューをはじめ、同店限定の新商品も用意する。



ほっかほっか亭総本部の広報担当、永岑しおりさんは「ほっかほっか亭が百貨店に出店するのは初めて。万博で人気だった商品に加え、百貨店向けにアレンジした新しい商品も登場します」と話す。