¥Õ¥©¥í¥ï¡¼10Ëü¿ÍÄ¶¤Î¡Ö¤¦¤Ä¤ïÀéÄ»¡×Å¹¼ç¤¬¸ì¤ë¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¤Î¤ª»®¡×¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ë»ý»²¤·¤¿°ìËç
¤¦¤Ä¤ï¤Ï¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤è¤¤
¡É¸Å¤¤°õºþ½ê¤Î°ì³Ñ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤¦¤Ä¤ï²°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ï35ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¹¥¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶È³¦¤ÇÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¤¢¤¤¤À°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¡×¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¡Ö¿¼¤¤Íý²ò¡×¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤Ä¤â¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤âÆó½½Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¿´¤«¤é»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¦¤Ä¤ï¤Ï¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡É
¤³¤ì¤Ï¡¢2008Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢¿åÆ»¶¶±ØÁ°¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÏÅÔÆâºÇÂçµé¤Î¹¤µ¤ò¤Û¤³¤ë¡Ö¤¦¤Ä¤ïÀéÄ»¡×¤ÎÌøÅÄ±ÉËþ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¦¤Ä¤ï¤ÈÎÁÍý¤Î¤ª¤¤¤·¤¤´Ø·¸¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸¾Ï¤À¡£
¤¦¤Ä¤ï¤ÈÎÁÍý¡¢¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤«¡ÖÎÁÍý¤ò¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Ìó70Ì¾¤Û¤É¤Îºî²È¤Î¤¦¤Ä¤ï¤¬ÊÂ¤Ö¾ïÀßÅ¸¼¨¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¦¤Ä¤ïÀéÄ»¡×¤ÎÌøÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¤Õ¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¤Ç¤¤¤¤¡×¤Î¤ª¼êËÜ¤ò¡¢ÎÁÍý¤ä¥ì¥·¥Ô¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤ë°ìºý¤À¡£È´¿è¤·¤ÆÊÔ½¸¤Î¾å¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂè1²ó¤Ï¡¢4·î22Æü¤Î¥¢¡¼¥¹¥Ç¥¤¤Ë¤â¤Á¤Ê¤ß¡Ö°ìÀ¸¥â¥Î¤Î¤ª»®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
ÌøÅÄ±Éèß¡Ê¤ä¤Ê¤®¤À¡¦¤¨¤¤¤Þ¤ó¡Ë1972Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ¡¦¿åÆ»¶¶¤Î¤¦¤Ä¤ï¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡ÖÀéÄ»¡×Å¹¼ç¡£¹ñºÝÃæ°åÌôÁ·»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢ÎÁÍý²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¦¤Á¿©´ï¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£2008Ç¯¤ËÆ±Å¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡ÖÁÇËÑ¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢ÎÁÍý¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¦¤Ä¤ï¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Éý¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¤¦¤Ä¤ï¤ò¼è¤ê°·¤¦¡£
Î¹Àè¤Ç¤âÍê¤ì¤ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¾æÉ×¤Ê°ìÀ¸¤â¤Î
³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤¦¤Ä¤ï¤ò»ý»²¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤Àè¤Ï¥Ñ¥ê¡£¤ªÅ¹¤ÇÇã¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤ä¥Ñ¥ó¡¢ÁÚºÚ¤Ê¤É¤ò½É¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î»®¡£Çö¤¯¤Æ·Ú¤¤¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤âÍÆ°×¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê³ä¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢¶¦¤ËÎ¹¤·¤¿µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤¬¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¡¢¥±¡¼¥¤ò¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¶âÂ°¤Î¤¦¤Ä¤ï¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤Ä«¤Ë¤Ï¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¾æÉ×¤µ¤¬¤Ê¤Ë¤è¤êÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í¼¿©»þ¤ËÆ«¼§´ï¤ä¥¬¥é¥¹¤È°ì½ï¤ËÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¿©Âî¤ò¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥ß¤Ï·Ú¤ä¤«¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥×¤µ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¸¥ã¥ó¥¯¤Ê¿©¤ÙÊª¤È¹¥ÁêÀ¡£¿¿ï«¤Ï¶â¿§¤ÎÆß¤¤µ±¤¤¬¡¢²ÆÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£Ìµµ¡¼Á¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÁÇºà¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî²È¤¬ÄÈ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤Æ°ìËç¤º¤Ä·Áºî¤Ã¤¿¶âÂ°¤Î¤¦¤Ä¤ï¤Ë¤Ï¾ð½ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»È¤¤¹þ¤á¤Ð¿Æ¤·¤ß¤â¤ï¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²õ¤ì¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ù¤Ç¤â°ìÀ¸¤â¤Î¡£Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¦¤Ä¤ï¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ÍýÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ»ä¤Ï¤³¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥×¥ì¡¼¥È¤òÉáÃÊ¤«¤é¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢Ä´ÍýÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤´¤·¤é¤¨¤·¤¿¿©ºà¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤È¤¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¥±¡¼¥¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¤ÊÍÈ¤²Êª¤òÌµÂ¤ºî¤ËÀ¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ä¹ó»È¤·¤¹¤®¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Íê¤ì¤ëÁê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥ß¤Î¥Á¡¼¥×¤µ¤ÏBµéÎÁÍý¤È¹¥ÁêÀ
±ÊÅçµÁ¶µ¡¡¥¢¥ë¥ß¥ê¥à¥×¥ì¡¼¥È
¥¢¥ë¥ß¤Î»ý¤Ä¥Á¡¼¥×¤µ¤¬BµéÎÁÍý¤È¹¥ÁêÀ¡£¤·¤«¤·¥Õ¥©¥ë¥à¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢»¨¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¤â¥Ð¥Á¤Ã¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¤ÇÃ¡¤¤¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤«¤¹¤«¤Ê¤æ¤é¤®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶âÂ°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥ß¥ê¥à¥×¥ì¡¼¥È¡ß¡Ö¤³¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¾Æ¤¤¦¤É¤ó¡×
ºî¤êÊý¡Ê£±¿ÍÊ¬¡Ë
1¡¡¡¡¤æ¤Ç¤¦¤É¤ó1ÂÞ¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤ò1Ñ¤Û¤ÉÀÚ¤ê¡¢500W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2¡¡¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¾®¤µ¤¸2¤òÇ®¤·¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¶Ì¤Í¤®³ÆÅ¬ÎÌ¤òßÖ¤á¤ë¡£²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡¡¡¡¥³¥¯Ì£Á¹Ì£¡×1ÂÞ¡¢1¤Î¤¦¤É¤ó¡¢¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¾¯¡¹¤ò¤¯¤ï¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£
point
¤¦¤É¤ó¤ÏÇ´¤êµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÈ¤¤òÆ°¤«¤·¤ÆÌ£¤ò¤«¤é¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£¤ÎÇ»¤µ¤Ï¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¤ÇÄ´À°¡£¹ÈÀ¸Õª¤òÅº¤¨¤Æ¤â¡£
Ìò¤ËÎ©¤Á¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡Ö¼ª¡×¤¬°Õ³°¤ÈÊØÍø
±ÊÅçµÁ¶µ¡¡¥¢¥ë¥ßÊÒ¼ª¥×¥ì¡¼¥È
ÍÏÀÜ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¼ª¤¬¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤é¤·¤¤¡£¤ª²Û»Ò¤ò¤Î¤»¤Æ¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¾ö¤ó¤À¤ª¤·¤Ü¤ê¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìò¤ËÎ©¤Á¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤Î¼ª¤¬°Õ³°¤ÈÊØÍø¤Ç¡¢Ãª¤Î±ü¤Î¤Û¤¦¤«¤é¤Ç¤â¤Ò¤ç¤¤¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤ÇÇÏ¼¯¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥ë¥ßÊÒ¼ª¥×¥ì¡¼¥È¡ß¥Ñ¥»¥ê¥È¡¼¥¹¥È
ºî¤êÊý¡Ê£´¿ÍÊ¬¡Ë
1¡¡¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤Ö¤·¤¿¥Ë¥ó¥Ë¥¯1¸Ä¤È¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ëÂç¤µ¤¸2¤òÆþ¤ì¤Æ¼å²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¹á¤ê¤ò°Ü¤¹¡£¥Ð¥²¥Ã¥È1ËÜ¤Ï£µÑÉý¤ËÀÚ¤ê¡¢½½»ú¤Ë¿¼¤¯ÀÚ¤ìÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
2¡¡¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¥Ð¥¿¡¼20g¤ò¤¯¤ï¤¨¡¢¥Ð¥²¥Ã¥È¤ÎÃÇÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¾Æ¤¯¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤ÎÌÌ¤ò¾Æ¤¤Ä¤Ä¡¢ÀÚ¤ìÌÜ¤«¤é¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Î¥Ñ¥»¥ê¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Ï¤µ¤ß¹þ¤à¡£
point
¥Ñ¥»¥ê¤Ï¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ª¥¤¥ë¤È¥Ð¥¿¡¼¤ÎÎÌ¤â¤ª¹¥¤¤Ë¤É¤¦¤¾¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤É¤ó¤Ê¡Ö¤ªÃãÏÒ¡×»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¡¢15¿Í¤Î¡É¿©Âî¤ÎÁêËÀ¡É