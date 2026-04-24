滋賀・西教寺、豊臣秀吉が晩年過ごした？「客殿」内部を史上初一般公開…唯一現存する明智光秀の肖像画も【期間など】
聖徳太子が618年に創建したと伝わる天台真盛宗総本山・西教寺（滋賀県大津市坂本）は、NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送を受けて、豊臣秀吉が晩年を過ごしたとされる伏見城から移築した「客殿」（重要文化財）内部を初めて一般公開する。あす25日から5月10日まで、および11月7日から12月6日まで。
【画像】唯一現存している明智光秀肖像画（本徳寺提供）
織田信長による比叡山焼き討ちの際に焼失し、坂本城主であった明智光秀により再建された、光秀ゆかりの西教寺。客殿には、秀吉公の玉座の間や狩野派による襖絵が残され、豪華絢爛な桃山文化を間近で体験できる。また、客殿公開に合わせて、明智光秀の唯一現存する肖像画の実物を公開する。
『豊臣兄弟！』では、藤吉郎（のちの豊臣秀吉）を池松壮亮、織田信長を小栗旬、明智光秀を要潤が演じている。
■概要
会期：4月25日（土）〜5月10日（日）および2026年11月7日（土）〜12月6日（日）
会 場：西教寺（大津市坂本5丁目13-1）
拝観時間：9：00〜17：00（拝観受付16：30終了）
観覧料金：拝観料（大人500円）に含まれる
【画像】唯一現存している明智光秀肖像画（本徳寺提供）
織田信長による比叡山焼き討ちの際に焼失し、坂本城主であった明智光秀により再建された、光秀ゆかりの西教寺。客殿には、秀吉公の玉座の間や狩野派による襖絵が残され、豪華絢爛な桃山文化を間近で体験できる。また、客殿公開に合わせて、明智光秀の唯一現存する肖像画の実物を公開する。
『豊臣兄弟！』では、藤吉郎（のちの豊臣秀吉）を池松壮亮、織田信長を小栗旬、明智光秀を要潤が演じている。
■概要
会期：4月25日（土）〜5月10日（日）および2026年11月7日（土）〜12月6日（日）
会 場：西教寺（大津市坂本5丁目13-1）
拝観時間：9：00〜17：00（拝観受付16：30終了）
観覧料金：拝観料（大人500円）に含まれる