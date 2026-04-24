『切り干し大根を春巻き』にすると、とんでもなく美味しい！ワタナベマキさん絶賛レシピ

切り干し大根大好き！な料理研究家・ワタナベマキさんが教えてくれた、お気に入りの切り干し大根の食べ方。それは……春巻きにすること！

ちょっと意外かもしれませんが、切り干し大根のうまみと甘み、さらに歯ざわりも楽しめて、一度食べるとやみつきになりますよ。

『切り干し大根とハム、青じその春巻き』のレシピ

材料（5本分）

切り干し大根……40g

ロースハム……70g

青じその葉……5枚

春巻きの皮……5枚

しょうゆ……小さじ1

塩……小さじ1/4





作り方

〈水溶き小麦粉〉小麦粉……大さじ1/2水……大さじ1/2揚げ油（あれば米油）……適宜〈好みで酢こしょう〉酢……適宜こしょう……適宜

（1）切り干し大根はさっと洗い、かぶるくらいの水に5分ほど浸してもどす。ハムは半分に切って細切りにする。切り干し大根の水けをよく絞り、長ければ食べやすく切ってボールに入れ、ハム、しょうゆ、塩を加えてなじませる。水溶き小麦粉の材料は混ぜる。

（2）春巻きの皮1枚を角を手前にして置く。中央より手前に、青じそ1枚を横に置き、その上に切り干し大根の1/5量を横長に広げてのせる。皮の手前を持ち上げてきつめにひと巻きし、皮の左右を折りたたんでくるくると巻く。巻き終わりの皮の縁に水溶き小麦粉を塗って留める。残りも同様にする。

（3）フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、高めの高温※に熱する。（2）を入れ、ときどき返しながら2分ほど揚げ、全体がこんがりとしたら油をきる。器に盛り、好みで酢こしょうの材料を混ぜて添える。

※190〜195℃。乾いた菜箸の先を底に当てたとたん、細かい泡がシュシュッと一気に出る程度。

青じそをたった1枚忍ばせるだけで、揚げものだけどさわやかさ満点。切ったときの彩りもよし♪

切り干し+ハムのうまみも入っているから、生の肉や魚を使わなくても十分メインおかずになります。切り干し大根の新鮮な味わい方、ぜひお試しを！

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）