『切り干し大根を春巻き』にすると、とんでもなく美味しい！ワタナベマキさん絶賛レシピ
切り干し大根大好き！な料理研究家・ワタナベマキさんが教えてくれた、お気に入りの切り干し大根の食べ方。それは……春巻きにすること！
ちょっと意外かもしれませんが、切り干し大根のうまみと甘み、さらに歯ざわりも楽しめて、一度食べるとやみつきになりますよ。
『切り干し大根とハム、青じその春巻き』のレシピ
材料（5本分）
切り干し大根……40g
ロースハム……70g
青じその葉……5枚
春巻きの皮……5枚
しょうゆ……小さじ1
塩……小さじ1/4
小麦粉……大さじ1/2
水……大さじ1/2
揚げ油（あれば米油）……適宜
〈好みで酢こしょう〉
酢……適宜
こしょう……適宜
作り方
（1）切り干し大根はさっと洗い、かぶるくらいの水に5分ほど浸してもどす。ハムは半分に切って細切りにする。切り干し大根の水けをよく絞り、長ければ食べやすく切ってボールに入れ、ハム、しょうゆ、塩を加えてなじませる。水溶き小麦粉の材料は混ぜる。
（2）春巻きの皮1枚を角を手前にして置く。中央より手前に、青じそ1枚を横に置き、その上に切り干し大根の1/5量を横長に広げてのせる。皮の手前を持ち上げてきつめにひと巻きし、皮の左右を折りたたんでくるくると巻く。巻き終わりの皮の縁に水溶き小麦粉を塗って留める。残りも同様にする。
（3）フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、高めの高温※に熱する。（2）を入れ、ときどき返しながら2分ほど揚げ、全体がこんがりとしたら油をきる。器に盛り、好みで酢こしょうの材料を混ぜて添える。
※190〜195℃。乾いた菜箸の先を底に当てたとたん、細かい泡がシュシュッと一気に出る程度。
青じそをたった1枚忍ばせるだけで、揚げものだけどさわやかさ満点。切ったときの彩りもよし♪
切り干し+ハムのうまみも入っているから、生の肉や魚を使わなくても十分メインおかずになります。切り干し大根の新鮮な味わい方、ぜひお試しを！
グラフィックデザイナーを経て料理家に。センスあふれる食材や調味料の組み合わせ、忙しい人に寄り添うシンプルなレシピが幅広い層から人気。夫と息子との3人暮らし。インスタグラムでは身の回りのおいしいものや愛猫のはっとりくん、はなちゃんの様子を更新中。2021年からスタートしたオンライン料理教室も話題。