俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月19日、第15話「姉川大合戦」が放送され、近江国の姉川河原を舞台に、織田・徳川連合軍と浅井・朝倉連合軍が激突した「姉川の戦い」（1570年・元亀元年）が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

木下小一郎（仲野太賀）が姉・とも（宮澤エマ）の長男・万丸と遊ぶ姿を目撃し、正妻・慶（吉岡里帆）は「子が嫌いなのです。わたくしの身勝手ですので、気遣いはご無用に」「ご無事でお戻りください。よそに嫁がされるのはもう面倒なので」と戦に送り出した。

第13話「疑惑の花嫁」（4月5日）、慶の前の夫は斎藤家に仕える重臣で「稲葉山城（のちの岐阜城）の戦い」（1567年・永禄10年）で討死したと判明。慶にとって織田は仇だった。しかも、その敗因は父・安藤守就（田中哲司）らが織田に寝返ったこと。守就を調略した小一郎は、亡き夫の仇だった。

慶と前夫の間に子はいないのか。22日には、前夫の父・堀池頼昌役を俳優の奥田瑛二、母・堀池絹役を麻生祐未が演じることが発表された。義父母は慶の「子が嫌い」発言と関係があるのか。そして、慶が“密会”していた旅姿の男・村川竹之助（足立英）とは誰なのか。

SNS上には「慶の亡夫の父・堀池頼昌が奥田瑛ニ。その妻の堀池絹が麻生祐未。慶の物語が想定外に深く描かれそう」「子が嫌いなのは、方便なのか本心なのか」「（頼昌の登場により）慶の行動の謎も解けそう」などの声。注目が集まっている。

次回は26日、第16話「覚悟の比叡山」。織田信長による「比叡山焼き討ち」（1571年・元亀2年）が描かれる。