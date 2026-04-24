ボリューミーさに思わず目が行く…韓国美人チア、開放的な南国ショットに「魅力あふれすぎ」の声

韓国チアリーダーのイ・ホウンが、ボリューミーさ際立つ南国ショットを披露してファンの目を引いている。

【写真】「期待していいよ」韓国チアの“脱アジア級”ボリューム感

イ・ホウンは最近、「5月2日に富川で会いましょう♡」とキャプションに綴り、サイパンで撮影した数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、首元が深く開いたノースリーブのトップスを着用し、エメラルドブルーの海をバックに明るいスマイルを見せるイ・ホウンが写っている。

ほかにも、至近距離で上目遣いの自撮りなども披露したイ・ホウン。目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、服の上からでも伝わるグラマラスなスタイルを通じて、多くのファンを魅了させていた。

投稿には、「健康的で良いね」「このスタイル、リアル？」「可愛すぎます」「魅力が溢れすぎ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ホウンInstagram）

イ・ホウンは2000年9月10日生まれの25歳で、2021年よりチアリーダーとしての活動を始めた。現在はプロサッカーKリーグ2部の金浦FC、プロ野球KBOリーグのハンファ・イーグルス、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、Vリーグ女子部の正官庄レッドスパークス、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行でチアを務めている。